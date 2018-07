Bataille entre deux familles au parc aquatique après des insultes racistes

Des insultes racistes ont dégénéré en une violente bataille entre deux familles dans un parc aquatique de l’État du Tennessee, envoyant un homme à l’hôpital.

La police affirme avoir eu à séparer 40 personnes.

Tyrone Holt est sorti très amoché de la violente empoigne avec une autre famille qui visitait le parc «Wave Country»: avec une main et une orbite cassée. Les médecins devaient installer une plaque de métal dans le visage de l’homme lundi après-midi.

«Ils se sont ligués contre moi et j’ai juste tenté de me défendre. Juste après, je suis par terre et on me donne des coups de pieds et des coups de poing», a expliqué l’Américain.

Selon Holt, la situation a dégénéré après que des hommes blancs aient crié des insultes racistes à des enfants de sa famille.

«Je n’avais pas peur, j’avais juste mal. Je voulais que la police dépose des accusations, mais pour une raison que j’ignore, ils ne l’ont pas fait», ajoute-t-il.

Selon les autorités, aucune accusation n’a été portée puisqu’on a jugé impossible de déterminer qui était l’instigateur et la victime de l’incident.

Les membres de l’autre famille impliquée dans l’escarmouche affirment qu’ils ont eux-mêmes été victimes d’insultes racistes et qu’ils se sont tout simplement défendus.

«Leurs enfants nous lançaient des trucs et nous traitaient de ‘white trash’ et toute sorte de trucs débiles», a expliqué l’un d’eux.

Malgré tout, les familles s’entendent sur une chose : elles accusent le parc aquatique de ne pas avoir eu le personnel de sécurité nécessaire pour empêcher l’affrontement de s’envenimer.

Le parc «Wave Country» affirme avoir amorcé une enquête interne.