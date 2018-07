Broncos de Humboldt: le chauffeur du camion relâché sous caution

Le chauffeur de camion accusé d'être responsable de la tragique collision qui a décimé l'équipe des Broncos de Humboldt a brièvement comparu, mardi, à Melfort en Saskatchewan.

Jaskirat Sidhu, un homme de 29 ans de Calgary, fait face à 16 accusations de conduite dangereuse causant la mort et à 13 accusations de conduite dangereuse causant des lésions. Il a été libéré en attendant la suite des procédures judiciaires, moyennant une caution de 1000 $.

Des parents de jeunes hockeyeurs qui ont perdu la vie ou ont été blessés lors de l'accident du 6 avril dernier ont assisté à la comparution.

«Je voulais venir aujourd'hui pour représenter les familles qui auraient voulu être ici, mais qui ne le pouvaient pas [...]. Peut-être qu'il va se sentir un peu responsable d'avoir pris la vie de nos fils», a confié Scott Thomas, dont le fils Evan a péri dans la collision, selon des propos relayés par le «Saskatoon Star Pheonix».

Le conducteur du camion qui était entré en collision avec l'autobus transportant les Broncos ne s'est pas adressé aux médias en sortant du palais de justice, pas plus que son avocat.

Jaskirat Sidhu a été arrêté vendredi dernier par la Gendarmerie royale du Canada trois mois jour pour jour après la tragédie. Cette arrestation avait été rendue possible par une enquête de longue haleine afin de reconstituer le fil des événements ayant mené à l'accident, qui a fait 16 morts et 13 blessés parmi les joueurs et le personnel de l'équipe de hockey junior.