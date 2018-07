Des traverses piétonnières en trois dimensions dans Outremont

L’arrondissement Outremont, à Montréal, a trouvé un moyen original pour améliorer la sécurité des piétons dans ses rues.

Mardi après-midi, des travailleurs s’affairaient à appliquer de la peinture fraîche à l’angle des avenues Bernard et Champagneur pour créer des traverses piétonnières en trois dimensions, réalisées grâce à une habile illusion d’optique donnant l’impression que les rectangles blancs sortent de la terre.

Ce n’est pas un hasard si l’arrondissement a choisi d’agir à cette intersection puisque de nombreuses collisions y sont survenues depuis quelques années, dont trois impliquant des piétons grièvement blessés.

L’objectif de la démarche est d’attirer l’attention des automobilistes et des camionneurs afin qu’ils soient davantage aux aguets au moment de franchir ces traverses piétonnières.

Une autre traverse de la sorte a été réalisée de l’autre côté de la rue, pour un coût total de 3200 $. À l’arrondissement Outremont, le budget pour le marquage est d’ailleurs passé de 75 000 $ à 100 000 $ cette année.

«On a remis les passages pour piétons en blocs de peinture complets et non pas seulement deux lignes parallèles, on a mis une quarantaine de pictogrammes autour des écoles et plus d’une dizaine d’avertissements autour des parcs», détaille la mairesse suppléante Valérie Patreau.

Le décès d’un homme survenu mardi matin dans Montréal-Nord relance la discussion sur la sécurité des piétons dans les rues de la métropole. En 2017, ce sont 69 piétons qui sont morts au Québec, selon les chiffres de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), une hausse de 25 % par rapport aux cinq dernières années.