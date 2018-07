Elle se coupe avec une lame dissimulée dans un panier d’un Walmart

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une femme du Connecticut, aux États-Unis, a été coupée à un doigt dans un Walmart après avoir empoigné un panier de magasinage sur lequel une lame coupante était dissimulée, dimanche.

«J’ai tourné avec mon panier pour me diriger vers une allée et je me suis accrochée sur quelque chose qui se trouvait sous la poignée, raconte la dame, qui ne souhaite pas être identifiée. Ce n’est plus tard que j’ai découvert que c’était une lame.»

La cliente a aussitôt fait part de la situation à la police locale d’East Windsor, qui a ouvert une enquête concernant cet événement.

Avec les employés du magasin, les agents ont alors aussitôt inspecté tous les paniers du commerce, mais aucune autre lame n’a été trouvée.

La police ignore si la lame a été placée à cet endroit de façon intentionnelle, mais elle affirme qu’il est difficile de penser qu’il s’agit d’un accident.

Les enquêteurs s’affairent à vérifier les bandes vidéo des caméras de surveillance pour tenter de savoir ce qui s’est passé.