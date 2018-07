Ils dérobent 27 000 $ de produits Apple sous le regard ébahi des clients

Un groupe de cambrioleurs a volé pour près de 27 000 $ de produits Apple lors d’un vol à l’étalage éclair survenu dans une succursale de Fresno, en Californie, samedi dernier.

Les caméras de surveillance de l’établissement ont enregistré le cambriolage, qui s’est déroulé sous le regard ébahi des employés et des clients présents en grand nombre dans le magasin.

Les quatre jeunes hommes se sont introduits à l’intérieur du Apple Store du Fashion Fair Mall de Fresno et y ont volé 26 produits de la compagnie, dont des ordinateurs portables et des iPhone. Les cambrioleurs, vêtus de pantalons de jogging et de vestes à capuchon, sont entrés à la course dans le magasin pour se projeter sur les quatre premiers présentoirs du magasin et y voler l’intégralité des appareils, avant de repartir quelques secondes plus tard en bousculant quelques clients qui ont tenté de s’interposer.

«Différents iPhone, des modèles iPhone 6, iPhone 7 et iPhone 8, de même que le nouveau iPhone X ont été volés, a déclaré le lieutenant Mark Hudson de la police de Fresno. Un client s’est tenu devant la porte pour les empêcher de fuir, mais il a été poussé hors du chemin.»

La police enquête pour retrouver les suspects, qui seraient âgés de 16 à 18 ans. Un cinquième jeune homme, possiblement le conducteur de la voiture utilisée pour la fuite, est aussi recherché.

Les voleurs n’auraient jamais affiché d’armes, selon les enquêteurs.