La mère raconte les instants avant la disparition du petit Ryland

La famille du petit Ryland se porte bien et se remet doucement des violentes émotions qu’elle a vécues, la fin de semaine dernière, quand l’enfant de deux ans a disparu avant d’être retrouvé sain et sauf, une dizaine d’heures plus tard, à Dundee, en Montérégie.

Quant au petit fugitif, il est très fatigué depuis l’événement. «Il a dormi beaucoup, beaucoup. C’est sûr qu’on lui donne de la médication pour toutes ses démangeaisons», a expliqué sa mère Caroline Brooks à TVA Nouvelles. Après avoir passé une nuit entière à l’extérieur, l’enfant de deux ans a effectivement été piqué «de la tête aux pieds» et son visage est boursouflé.

Toute l’histoire repose sur un instant d’inattention découlant d’un malentendu, comme il en arrive souvent. Samedi soir, la petite famille soupait dans le gazebo, sur le terrain de la maison familiale. À la fin du repas, la mère est rentrée à l’intérieur avec l’aîné, alors que le père, Rolph, est resté dehors avec le bébé pour rentrer la vaisselle.

«Moi, ce que je ne savais pas à ce moment-là, c’est que le bébé me suivait. Rolph, lui, a tenu pour acquis que j’étais au courant, mais je ne l’étais pas», a relaté la femme.

«Où est Ryland?» s’est-elle écriée quand elle a vu rentrer son conjoint avec la vaisselle, mais sans l’enfant. Rapidement, la panique s’est installée, d’autant plus que Ryland aime courir et se déplace rapidement. Sans perdre de temps, elle a contacté les services d’urgences.

Pour conjurer l’impuissance, Mme Brooks a également lancé un appel à l’aide sur Facebook, et la réponse a dépassé ses attentes. Elle est d'ailleurs reconnaissante à l’égard de tous ceux qui ont mis des efforts pour retrouver le petit disparu, et aurait voulu «donner la main et un câlin à chaque personne qui est venue».

La disparition de son fils a fait stopper son cœur. Comment se sont passées les retrouvailles? «Quand on l’a vu, le cœur a recommencé à battre», conclut-elle.

