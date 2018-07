Le petit Ryland retrouvé: «On avait les yeux dans l’eau», raconte un policier

Les policiers qui ont pris part aux recherches pour retrouver le petit Ryland ont vécu des moments riches en émotions fortes, la fin de semaine dernière.

L’enfant, âgé de deux ans et demi, a été porté disparu samedi soir à Dundee, une municipalité de la Montérégie située près de la frontière américaine. Les secours l’ont retrouvé sain et sauf dans un champ de maïs non loin de la résidence familiale, près de 13 heures après avoir échappé à la vigilance de ses parents.

«Soulagement incroyable»

Michel Lapointe, policier de la Sûreté du Québec qui chapeautait l’équipe qui a retrouvé l’enfant, dit avoir éprouvé un «soulagement incroyable» quand ils l’ont enfin aperçu.

Leur secteur de recherche, qui faisait environ 200 par 300 mètres, se divisait entre un champ de maïs et un terrain boisé, «très serré». En arrivant aux confins du site qu’ils fouillaient, «le côté gauche de la ligne entend comme le bruit d’un enfant qui pleure», raconte M. Lapointe. Le reste de l’équipe n’a pas tardé à accourir. «Le petit bonhomme a été retrouvé accroupi près des épis de maïs. Il était en pleurs», a-t-il poursuivi.

Un des policiers de la GRC l’a alors pris dans ses bras, et ses larmes ont cessé de couler sur-le-champ, aux dires de l’homme qui a tout vu de la scène.

Des retrouvailles émouvantes

«Il y avait des sourires partout, évidemment. La pression venait de tomber», a relaté le policier, heureux de constater que l’enfant semblait en bonne santé. Tout le monde se donnait des accolades, se réjouissant de ce dénouement heureux.

Ceux qui ont participé aux recherches se doutaient que les parents vivaient une certaine culpabilité parce que leur fils avait échappé à leur surveillance, ce qui a rajouté une couche d’intensité aux retrouvailles. «Remettre l’enfant des mains des policiers aux mains de la mère qui arrivait sur place... on avait les yeux dans l’eau, c’était particulier», se rappelle M. Lapointe.

Seul dans la nuit noire

Il faut dire que la nuit que Ryland a passée dehors était particulièrement noire et à deux ans, «on peut imaginer la peur qu’il a eue de se trouver loin de ses parents, loin de son milieu».

Le terrain qu’il a parcouru n’était pas, lui non plus, de tout repos, et c’était compliqué d’y marcher en évitant les obstacles. «Tu peux t’égratigner, il y a des moustiques, il y a des tiques [...] En plus, séparant le champ de maïs et le boisé, il y a un fossé qui a presque 3 ou 4 mètres de profond», et que l’enfant a vraisemblablement traversé.

Ryland a été retrouvé à exactement 358 mètres de sa résidence. «Ça ne semble pas loin, mais pour un petit bonhomme comme ça, c’est loin», a confirmé le policier spécialisé en recherches.

Michel Lapointe s’est dit impressionné par l’ardeur des bénévoles à vouloir retrouver le petit disparu. Sur le terrain, en plein milieu de la nuit, au moins 300 personnes s’étaient réunies pour prendre part à l’expédition. Des gens des villages voisins ainsi que d’autres venus depuis l’autre côté de la frontière américaine n’avaient pas hésité à se porter volontaires.

«Quand on se mobilise pour une bonne cause, on est capables de faire de grandes choses», a résumé l’agent.