Un mariage en Ontario pour Justin et Hailey?

Maintenant fiancés, Justin Bieber et Hailey Baldwin doivent penser à organiser leur mariage.

Et le maire de la ville où a grandi le chanteur canadien a une suggestion pour le couple!

Dan Mathieson, maire de Stratford, en Ontario, aimerait beaucoup que les deux vedettes viennent célébrer leur union au Canada, selon ce que rapporte TMZ.

Bien qu’il soit né à London, le populaire chanteur a grandi à Stratford, deux villes situées à une soixantaine de kilomètres de distance.

Le maire offre à Justin Bieber et Hailey Baldwin, s’ils se marient en hiver, des billets pour les Stratford Warriors, l’équipe préférée du chanteur canadien. Bieber aime tellement cette équipe qu’il s’est fait faire un tatouage du logo de l’équipe sur son épaule.

Si les tourtereaux choisissent d’unir leurs destinées en été, le maire garantit une place à Bieber dans le festival de musique annuel de Stratford.

Selon TMZ, le maire offrirait aussi des rabais aux invités du mariage pour visiter l’exposition «Steps to Stardom», dédiée au chanteur, au musée Stratford Perth.

Pour Dan Mathieson, un mariage en sol canadien aurait plusieurs avantages pour les deux vedettes.

La ville de Stratford, comme elle l’a toujours fait pour Bieber, respecterait la vie privée des stars lors de l’événement.

De plus, Justin Bieber a encore beaucoup de membres de sa famille en Ontario, ce qui ne serait pas très loin non plus de New York, où se trouvent les proches de Hailey Baldwin.