Un week-end à Plattsburgh, dans les Adirondacks

Situés à l’ouest du lac Champlain, les Adirondacks ne sont ni plus ni moins que la porte à côté. Près de Plattsburgh, à un peu plus d’une heure de Montréal, il y a de tout pour plaire aux amoureux de plein air et de bières locales.

Sentiers de randonnée

Il y a 46 sommets de plus de 1200 m dans les Adirondacks. Ils sont connus sous le nom de «high peaks» et la majeure partie d’entre eux se trouve dans les environs de Lake Placid.

Plus près de Plattsburgh, il y a aussi des randonnées plus accessibles à faire et donnant une vue imprenable sur les montagnes environnantes. C’est le cas du sentier Lyon Mountain (548 m d’altitude), à côté du lac Chazy, à seulement 30 minutes de Plattsburgh.

Au sommet, il est possible de monter dans l’ancienne tour d’observation de feux de forêt de 10 m de haut pour avoir une vision 360° de la région.

http://www.visitmalone.com/hiking/lyon-mountain-trail

Visites guidées à la rencontre des fantômes

Pour mieux connaître l’histoire de Plattsburgh et avoir la chair de poule au passage, rendez-vous à l’entrée du cimetière à un jet de pierre de la brasserie Oval pour faire la «visite hantée» de Greater Adirondack Ghost & Tour Company.

C’est à travers les pierres tombales qu’on y apprend les histoires d’anciens soldats identifiés ou non, de même que les histoires d’apparitions «vues» par les visiteurs ou même les employés du quartier.

https://www.facebook.com/GhostandTourCo/.

(Ce tour fait partie de la Haunted History Trail (https://hauntedhistorytrail.com) qui traverse l’État de New York.)

Observation de la faune

Tout juste avant traverser le pont au-dessus de la rivière Ausable, sur la route 9, se trouve Bagg’s Landing.

De là, il est possible de louer des kayaks, des canots et des planches à pagaie («SUP») pour voguer à travers l’Ausable Marsh Wildlife Management Area (Aire de gestion de la faune du marais d'Ausable).

Cette aire de 660 acres au bord du lac abrite de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères à observer dans leur habitat naturel, comme le grand héron, le rat musqué et la tortue serpentine. Le niveau de l’eau est bas et il n’y à peu près pas de courant. C’est donc très facile de s’y promener, même pour les débutants.

http://www.kayak-shack.com/

Vélo au bord du lac Champlain

Les amateurs de baignade et de vélo de route seront ravis de séjourner autour du lac Champlain. La route 22 longe le lac et elle se sillonne particulièrement bien sur deux roues.

Puis, il y a plusieurs endroits où se baigner de façon sécuritaire, comme au parc provincial Point Au Roche, où il y a aussi quelques sentiers à découvrir surtout lorsqu’on cherche un peu d’ombre.

https://parks.ny.gov/parks/30/details.aspx

OÙ PRENDRE UN VERRE ET SE RÉGALER

Dans les microbrasseries

Dans les environs du lac Champlain, il y a quatre microbrasseries à découvrir, notamment Livingood’s à Peru (https://www.livingoodsrestaurant.com), où il y a autant de bonnes choses à boire qu’ à manger.

Du côté du quartier historique Oval de Plattsburgh, construit entre 1893 et 1934 par l'armée américaine, la brasserie Oval (https://www.ovalcraftbrewing.com) se situe dans un bâtiment qui servait de remise pour les calèches des chevaux de l’armée.

Au Rulfs Orchard

Le nord-est des États-Unis est connu pour ses nombreux vergers et fermes où pratiquer l’autocueillette au fil de la saison des récoltes.

Chez Rulfs Orchard à Peru (à côté de la microbrasserie Livingood’s), on trouve non seulement des produits de la pomme, comme les délicieux beignes maison au cidre de pomme, mais aussi plusieurs délices de la région, comme les fromages de North County Creamery.

On peut aussi cueillir des fraises sur place. Et par-dessus tout, le propriétaire du verger, Bob Rulfs, bien qu’à la retraite, prend tout de même le temps de remercier chaque client à la sortie de la boutique. Absolument charmant!

http://www.rulfsorchard.com/

OÙ DORMIR

Au Point au Roche Lodge

Pour un séjour typique dans les Adirondacks, le complexe hôtelier Point Au Roche Lodge est tout à fait indiqué. En plus d’être entièrement fait en bois et d’avoir l’air d’un immense chalet, il est doté d’une grande terrasse où l’on peut relaxer, lire ou ne rien faire du tout dans de typiques chaises Adirondack.

De plus, il n’y a que huit chambres, dont certaines ont un foyer et un jacuzzi. On ne peut plus intime et romantique comme type d’hébergement! Situé à une quinzaine de minutes de Plattsburgh, c’est tout aussi pratique que paisible d’y passer la nuit.

À partir de 149 US $ par nuit.

www.pointaurochelodge.com

* Ce voyage a été rendu possible grâce Adirondack Coast Visitors Bureau,

http://goadirondack.com