Éric Lapointe forcé d'annuler un spectacle

Éric Lapointe est contraint d’annuler le spectacle qu’il devait donner jeudi à Amos, en Abitibi-Témiscamingue, en raison d’une bactérie à la gorge.

Le rockeur est passé à l’hôpital pour traiter son mal, mais est maintenant de retour chez lui.

«Il est allé consulter à l’hôpital pour avoir des médicaments, parce qu’il a eu une bactérie dans la gorge, suite à une laryngite. Il est maintenant sorti, mais son "show" d’Amos est annulé», a laissé savoir l’équipe du chanteur, mercredi midi.

«Nous sommes désolés de cet inconvénient qui est hors de notre contrôle et toute l’équipe du festival travaille d’arrache-pied pour vous offrir un festival à la hauteur de vos attentes», a écrit pour sa part le festival H2O d'Amos, qui organisait l'événement, sur Facebook.

En remplacement d'Éric Lapointe, Breen Leboeuf et Martin Deschamps offriront une prestation au festival H20 jeudi. Jonas doit également s'y produire le même soir.

Des excuses

Sur Instagram, Lapointe s'est excusé à ses admirateurs d'Amos.

"Désolé à mes fans d'Abitibi. On va se reprendre sous peu! #rockon", a-t-il écrit.

Par voie de communiqué, en fin d'après-midi, il a aussi précisé que "la situation [le] désole vraiment". "Mais je me console en me disant qu'avec mes chums Jonas, Martin et Breen, le public aura tout un show", a-t-il commenté.

Pour l'instant, les autres concerts prévus au calendrier d'Éric Lapointe cet été doivent toujours avoir lieu. Samedi, l'artiste sera à Salaberry-de-Valleyfield.