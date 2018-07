La municipalité n'a pas ramassé tous les dégâts de la tornade

Un an s'est écoulé depuis que la municipalité d'Hébertville a été frappée par une tornade. Mais depuis, des souches et branches d'arbres ayant été déracinés à cause des forts vents se trouvent toujours derrière les résidences des citoyens.

Plusieurs habitants du secteur touchés par la tornade déplorent que le ménage des dégâts n’ait été fait qu'à moitié. À l'époque, la municipalité n'a ramassé que les arbres ayant une valeur commerciale. Selon elle, la nature va se charger du reste.

TVA Nouvelles

Sabin Martel, un citoyen, a fait plusieurs demandes lors de conseils de ville, mais le dossier ne semble pas avoir bougé.

Ce dernier s'inquiète aussi de l'aide financière qu'avait promis le premier ministre Philippe Couillard l'an dernier.

Le maire d'Hébertville, Marc Richard, confirme avoir bien reçu la somme, mais que cette dernière n'était pas suffisante pour tout nettoyer. Il demande aux citoyens de faire preuve de patience.