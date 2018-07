L'ouragan Chris faiblit en direction de l'est du Canada

L'ouragan Chris prenait mercredi la direction de l'île canadienne de Terre-Neuve dans l'océan Atlantique, avec des vents maximums de 150 km/h, mais son intensité devrait progressivement décroître jeudi, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC) de Miami.

Selon le dernier bulletin du NHC, à 21H00 GMT, Chris était un ouragan de catégorie 1 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5.

Il devrait cependant «faiblir progressivement» et devenir «un fort cyclone post-tropical» lorsqu'il passera, «jeudi après-midi ou jeudi soir», à proximité de l'île canadienne de Terre-Neuve et du territoire français de Saint-Pierre-et-Miquelon.

«Par précaution», ExxonMobil a déjà évacué à terre entre 60 et 70 «personnels non essentiels» de deux plateformes pétrolières situées au large de Terre-Neuve, a indiqué à l'AFP une porte-parole du groupe pétrolier américain.

«Selon les prévisions actuelles, nous ne nous attendons pas à ce que (l'ouragan, NDLR) affecte les opérations de nos plateformes», a-t-elle souligné.

Le NHC mettait par ailleurs en garde mercredi contre la houle importante et les courants dangereux que pourrait provoquer Chris le long des côtes de Caroline du Nord et de plusieurs autres États du Nord-est américain.

Chris est devenu mardi, après Beryl, le deuxième ouragan de la saison dans l'Atlantique.

La région a payé l'an dernier un lourd tribut aux ouragans. Entre août et septembre 2017, les puissants Harvey, Irma et Maria ont tué des centaines de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts dans les Caraïbes et le sud-est des États-Unis.