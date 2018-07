Un nouveau GMF à deux pas du mégahôpital dans Limoilou

Les milliers de patients orphelins de Limoilou, un secteur où les besoins sont criants, pourront bientôt espérer obtenir un médecin de famille près de chez eux. Un nouveau GMF, le seul du quartier, ouvrira ses portes dès septembre à deux pas du futur mégahôpital du CHU de Québec. Il vise à donner accès à un médecin de famille à au moins 10 000 nouveaux patients d’ici deux ans.

«Nous voulions vraiment implanter dans ce secteur un GMF de prise en charge de patients, parce qu’on sait que la population est âgée, vulnérable, mais aussi, il y a un renouveau dans le secteur avec les nouvelles familles qui s’installent», a indiqué le responsable du GMF SYNASE, Dr Richard Lemelin, lors d’une visite du chantier aux médias mercredi.

Le complexe multidisciplinaire, situé «dans un milieu stratégique, qui va être un peu le pôle médical de la ville de Québec pour les prochaines décennies», est en construction à l’angle du boulevard Henri-Bourassa et de la 18e Rue.

Le GMF entend aussi offrir des soins adaptés à la population du secteur, comme en gériatrie et en périnatalité.

Outre des omnipraticiens, on y trouvera également le plus grand centre d’imagerie médicale de la province opéré par Radiologie Mailloux et IRM Québec et le premier centre des maladies du dos du Québec.

Plusieurs services paramédicaux seront également offerts dans ce complexe de quatre étages de 100 000 pieds carrés.