Couillard attaque la CAQ sur sa méconnaissance des régions

De passage dans la région de Charlevoix pour s’entretenir sur l’aide aux entreprises, Philippe Couillard est allé d’une charge contre la Coalition avenir Québec (CAQ) sur sa «méconnaissance profonde des régions.»

Le premier ministre dénonce l'idée du parti de François Legault d'un casino dans la ville de Québec, alors qu'il y en a un à La Malbaie, qui se trouve à moins de deux heures de route.

«Ça n’a aucun bon sens! Ça montre une méconnaissance profonde de la réalité régionale», martèle-t-il en entrevue dans une station de radio de Charlevoix.

«La Coalition avenir Québec se distingue par son attitude anti-régions. Elle semble ignorer totalement la présence d'un casino qui a un rôle économique important pour la région. Ils veulent le relier au tourisme. Alors, on fait quoi avec le casino ici, à La Malbaie? C'est totalement illogique!», ajoute M. Couillard.

Entreprises plus productives et compétitives?

Cette visite du premier ministre dans Charlevoix est axée sur les entreprises. Avec la guerre commerciale avec les États-Unis, il annoncera dans quelques jours un plan pour rendre les entreprises plus compétitives et plus productives.

«Il va être robuste et important. Il va être fait de telle façon à donner des résultats rapides. Ce qu'on veut, c'est déclencher des décisions d'investissement des entrepreneurs plus rapidement», explique M. Couillard.

Cette tournée estivale permet aussi à ses employés et à ses collaborateurs de faire en quelque sorte un rodage, une pratique en vue de la campagne électorale.