Du soutien pour les enfants vulnérables

Un organisme de Montréal aide les familles vulnérables à accueillir leur bébé dans les meilleures conditions possibles.

La Maison Bleue, située dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, vient en aide aux femmes enceintes et à leur famille.

Linda Boucaud est une patiente de la Maison Bleue. Partie de Côte d’Ivoire en passant par la France, elle est arrivée au Québec l’an dernier.

Elle doit accoucher le mois prochain d’un petit garçon.

«Ce n’est pas facile quand on est pas dans son pays. On n’a pas de famille. Il n’y a pas de tonton, pas de tata à côté. Pas de sœur, pas de frère. La Maison Bleue remplace un peu tout ça», confie-t-elle.

Linda et les autres femmes qui fréquentent l’organisme y trouvent les mêmes services que dans un Centre local de services communautaires (CLSC) soit un accès à des médecins, travailleuses sociales ou sages-femmes.

«Nous offrons un environnement le plus favorable possible à cette "petite plante", cette promesse de futur qui s’en vient», explique la docteure Vania Jimenez.

«On allie les forces du système de santé qui est nécessaire», précise la directrice générale de l’organisme, Amélie Sigouin.

L’Observatoire des tout-petits prône les initiatives comme celle de la Maison Bleue qui compte trois centres à Montréal.

«On sait que les tout-petits qui viennent au monde et vivent dans des milieux plus défavorisés sont plus à risque d'être de petit poids ou d'être prématuré», explique la directrice de l’Observatoire, Fannie Dagenais.

«On devrait, comme société, tout mettre en place pour permettre de diminuer ces facteurs de risques là.»