Jennifer Lopez donne des conseils pour draguer sur Tinder

Après trois mariages et une relation qui semble tenir la route avec Alex Rodriguez, on peut dire que Jennifer Lopez s'y connaît plutôt bien en histoires d'amour et en drague.

Pour le compte de l'application Tinder, la star est apparue dans une vidéo en ligne dans laquelle on peut la voir donner des conseils à une jeune fille du nom de Brooke.

Alors que les deux filles « swipent » de potentiels candidats, Brooke s’arrête sur un jeune homme de 29 ans. Mais Jennifer Lopez préfère la mettre en garde : « Avant 33 ans, les hommes sont vraiment inutiles ». Cela fait sans doute suite à son expérience avec Casper Smart, avec qui elle est sortie alors qu'il était âgé d'une vingtaine d'années.

Les jeunes femmes arrêtent finalement leur choix sur un danseur qui réalise un « Match ». Jennifer Lopez prévient que si les deux jeunes gens finissent par se marier, elle pourrait bien venir chanter lors de la cérémonie.

Cette petite apparition pour Tinder laisse suggérer que Jennifer Lopez pourrait bien dévoiler une grande nouvelle dans les jours qui viennent, comme des fiançailles entre elle et Alex Rodriguez.