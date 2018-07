La CAQ «scandalisée» par les choix de la Société des traversiers

Le député caquiste Donald Martel se dit «scandalisé» par la décision de la Société des traversiers du Québec (STQ) d’octroyer un contrat de 1,5 million $ à une firme externe pour permettre de la formation alors qu’elle a déjà des gens pouvant le faire à l’interne.

«Je m’attendais à tout, mais là, ça dépasse l’entendement», a tonné le critique caquiste en matière de stratégie maritime.

Donald Martel affirme ne pas comprendre pourquoi la STQ a dû se résoudre à payer 1,5 million $ à Horizon Maritime Services pour permettre la formation de ses employés à la navigation au gaz naturel alors que la société maîtrise déjà cette technologie depuis 2015.

«On justifie qu’on ne peut pas former parce qu’on est en saison estivale et qu’on a besoin des employés ailleurs. Mais ça fait deux ans qu’on attend ces bateaux-là. C’est une gestion catastrophique, épouvantable», a critiqué le député de Nicolet-Bécancour à propos de l’arrivée prochaine du «NM Armand-Imbeau II» et du «NM Jos-Deschênes II».

«On ne forme pas des médecins»

Encore plus que la mauvaise planification, le montant de l’opération fait aussi fortement rager l’opposition officielle. Avec une facture de 1,5 million $ pour neuf marins pendant 14 semaines, Donald Martel estime le tout exagéré.

«Ça fait 12 000 $ par semaine. On ne forme pas des médecins, là. On forme des opérateurs. Des gens déjà habitués à travailler sur des bateaux. Trouvez-moi une formation qui coûte 12 000 $ par semaine», a demandé l’élu de la Coalition avenir Québec.

Le parti promet maintenant un grand ménage à la Société des traversiers du Québec, critiquant «les récompenses aux amis libéraux».

«Il y a eu beaucoup de nominations partisanes et ça donne de la gestion comme celle-là», a lancé le député, déçu du manque de vigueur des libéraux quant à la gestion des fonds publics. «Ce qui me désole le plus, c’est qu’aucun ministre ne s’est intéressé à ce qui se passe. Ils ont tous agi en porte-parole de la Société des traversiers.»