Les 5 moments mémorables du spectacle d’Hubert Lenoir

Hubert Lenoir a soulevé la foule, comme il a l’habitude de le faire lors de ses spectacles, hier soir, à la Place D’Youville, lors du Festival d’été de Québec (FEQ).

Audacieux tant dans sa démarche artistique que dans ses commentaires, le jeune héritier du glam rock a offert une performance sans concession.

Voici en images les moments marquants du spectacle, présenté en première partie de Klô Pelgag.

1-Grimpé sur un abribus

Pendant la pièce Ton hôtel, il s’est hissé sur le toit d’un abribus.

2-«Crowsurfing»

Plus tard, avec sa compagne de scène Lou-Adriane Cassidy, il s’est ensuite offert une séance de «crowdsurfing».

3-Seins nus

Il a lancé aux jeunes présents de « penser librement » et d’ignorer les « concepts de marde » de la génération plus vieille.

Une spectatrice l’a pris au pied de la lettre et s’est affichée les seins nus durant la pièce Recommencer qui parle d’aimer son corps.

4-Chanter du Green Day a capella

Et quand il nous a laissés en chantant, seul et a capella, du Whitney Houston et Green Day, la scène de la Place D’Youville, qui attendait Klô Pelgag, a perdu des disciples.

5- Luc Plamondon au spectacle

Même Luc Plamondon a voulu assister au concert depuis la zone réservée aux médias, qui était bondée pour l’occasion.