Mel Gibson vend son somptueux manoir californien pour 14,8 M$

Mel Gibson vend son immense manoir situé à Malibu, en Californie, pour la somme de 14,8 millions de dollars américains.

La propriété est sur le marché depuis un peu plus d’un an et l’acteur semble vouloir accélérer sa vente en réduisant son prix d’un peu moins de 3 millions de dollars.

Il avait acquis la maison de cinq chambres, quatre salles de bain et une toilette pour la somme de 11,5 millions, en 2008.

WENN.com

D’inspiration médiévale, le manoir a de nombreux détails architecturaux intéressants, comme des arches de pierre, des portes de bois travaillées et des poutres exposées.

Mel Gibson y expose d’ailleurs son imposante collection d’œuvres et d'objets religieux. On peut apercevoir plusieurs peintures à thème biblique sur les murs et des chapelets ornent le foyer de pierre.

L’espace extérieur est idéal pour recevoir, avec une terrasse protégée du soleil par un auvent et des vignes.

Sans parler des deux piscines de la propriété, dont une très étroite où pratiquer ses longueurs.