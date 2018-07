Nominations des prix Emmy: HBO perd sa suprématie

Pour la première fois depuis 18 ans, HBO n’est pas en tête des nominations avec des séries comme «Le trône de fer» ou «Westworld». Elle doit laisser sa place à Netflix associée à des titres tels que «Strangers Things» et «The Crown», tandis que Hulu gagne du terrain avec «La servante écarlate».

L’annonce des nominations aux prix Emmy, jeudi matin à Los Angeles, a créé l’événement. En effet, pour la première fois, la plateforme de diffusion Netflix décroche le plus de nominations avec un total de 112, soit près du double de l’an dernier.

Parmi les séries phares du géant américain citées, «The Crown» arrive en tête avec 13 mentions, «Godless» et «Stranger Things» suivent avec 12, «GLOW» avec 10, «Black Mirror» avec sept et «Queer Eye» avec quatre.

La revanche de Westeros

La chaîne câblée HBO obtient quant à elle 108 citations. C’est sa série «Le trône de fer», située dans le monde imaginaire de Westeros, qui part grande favorite de la soirée des Emmys du 17 septembre prochain avec pas moins 22 nominations, plus important nombre de cette cuvée 2018.

Inéligible l’an dernier, «Le trône de fer» a donc récolté un impressionnant total de 129 citations à la soirée récompensant le meilleur de la télévision américaine depuis sa création.

«Westworld», autre série phare d’HBO, cumule 21 mentions. La chaîne est également bien présente dans les catégories dédiées à l’humour avec les nominations de séries telles que la nouvelle «Barry» ou les établies «Silicon Valley» et «Curb Your Enthusiasm».

Concurrence

L’excellente série «La servante écarlate», de la plateforme Hulu, s’impose avec ses 20 nominations. Pour leur part, les studios Amazon, diffuseurs notamment de «The Marvelous Mrs. Maisel», récoltent 22 mentions.

Les chaînes traditionnelles ne sont pas en reste, la très populaire émission «Saturday Night Live» obtenant 21 nominations. Au total, NBC récolte 78 mentions. Ses adversaires FX (50), CBS (34) et ABC (31) suivent.

À noter que l’émission «Parts Unknown» du regretté Anthony Bourdain obtient six citations tandis que Roseanne Barr est boudée dans la catégorie de la meilleure actrice dans une série comique. Sa consoeur Laurie Metcalfe reçoit toutefois la citation dans la catégorie de la meilleure actrice de soutien dans une série comique.

Voici les principales nominations aux 70e Emmy Awards, les plus prestigieuses récompenses de la télévision américaine, qui seront remises le 17 septembre à Los Angeles.

-Game of Thrones

-The Handmaid's Tale: La servante écarlate

-Stranger Things

-The Americans

-This Is Us

-Westworld

-Atlanta

-Barry

-Black-ish

-Curb Your Enthusiasm

-GLOW

-The Marvelous Mrs. Maisel

-Silicon Valley

-Unbreakable Kimmy Schmidt

-The Alienist

-The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

-Genius: Picasso

-Godless

-Patrick Melrose

-Jason Bateman, «Ozark»

-Sterling K. Brown, «This is Us»

-Ed Harris, «Westworld»

-Matthew Rhys, «The Americans»

-Milo Ventimiglia, «This is Us»

-Jeffrey Wright, «Westworld»

-Claire Foy, «The Crown»

-Tatiana Maslany, «Orphan Black»

-Elisabeth Moss, «The Handmaid's Tale»

-Sandra Oh, «Killing Eve»

-Keri Russell, «The Americans»

-Evan Rachel Wood, «Westworld»

-Anthony Anderson, «Black-ish»

-Ted Danson, «The Good Place»

-Larry David, «Curb Your Enthusiasm»

-Donald Glover, «Atlanta»

-Bill Hader, «Barry»

-William H. Macy, «Shameless»

Pamela Adlon, «Better Things»

Rachel Brosnahan, «The Marvelous Mrs Maisel»

Allison Janney, «Mom»

Issa Rae, «Insecure»

Tracee Ellis Ross, «Black-ish»

Lily Tomlin, «Grace and Frankie»

«Game of Thrones» - 22

«Saturday Night Live» - 21

«Westworld» - 21

«The Handmaid's Tale: La servante écarlate» - 20

«The Assasination of Gianni Versace: American Crime Story» - 18

«Atlanta» - 16

«The Marvelous Mrs. Maisel» - 14

Netflix - 112

HBO - 108

NBC - 78

FX - 50