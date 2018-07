Plamondon sur Lenoir: «Ce fut un coup de foudre»

***Voyez des extraits du spectacle (vidéos d'Instagram)***

Luc Plamondon est tombé sous le charme d’Hubert Lenoir.

«Je le trouve extraordinaire. La première fois que j’ai vu un clip de lui, je me suis dit, il va faire du chemin celui-là. Jai tout de suite aimé comment il était. Ce fut un coup de foudre», a confié le grand parolier, alors qu’il assistait au spectacle du jeune homme de Québec, mercredi, à place d’Youville.

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL

ANNIE T. ROUSSEL/JOURNAL



















«Puis la première fois que j’ai vu une interview de lui, on lui a demandé qu’est-ce qu’il l’avait le plus influencé dans son adolescence et il a répondu Starmania. Ça tombait bien», a-t-il poursuivi en éclatant de rire.

Il a dit qu’il aimerait travailler avec le jeune Lenoir.

«J’aimerais beaucoup le prendre dans une comédie musicale. Il y a Paris, je pourrais lui ouvrir des portes.»