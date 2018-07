Trois blessés, dont un grave, dans un accident à Franklin

Une femme âgée d’une soixantaine d’années a été gravement blessée dans un accident de la route survenu jeudi matin, à Franklin, en Montérégie.

Le drame s’est produit vers 7h30, sur la route 201, à quelques kilomètres de la frontière américaine.

«L’un des véhicules aurait dévié de sa trajectoire et s’est retrouvé dans la voie opposée, au moment où s’amenait une autre voiture», a indiqué la sergente Ingrid Asselin, porte-parole de la Sûreté du Québec.

L’impact était inévitable.

Un homme voyageait seul à bord du premier véhicule; il a été transporté à l’hôpital pour traiter des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger. Un homme et une femme se trouvaient dans le deuxième véhicule et ont tous les deux été blessés. La passagère, âgée dans la fin de la soixantaine, a toutefois subi des blessures plus importantes et les médecins craignaient pour sa vie, en milieu d’avant-midi.

Une portion de la route 201 a été fermée à la circulation afin de permettre aux spécialistes en enquête collision de la Sûreté du Québec de faire leur travail.