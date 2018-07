Un homme survit après avoir été traîné par un tramway

Un homme dans la soixantaine pris au piège et traîné par un train léger sur rail de la compagnie RTD leur demande de couvrir ses frais médicaux.

Il prétend que la vidéo de caméra de surveillance montre clairement pourquoi la compagnie devrait le dédommager.

Le vélo de Sam Hynes s'est coincé dans la porte du tramway alors qu'il descendait à une station de Denver, au Colorado, le 19 mars 2017.

Il a libéré son vélo et est descendu du train. L'avocat de l'homme précise qu'il a perdu son équilibre et est tombé vers le véhicule.

Il a ensuite été pris au piège entre la plate-forme du tramway et son bord extérieur.

«Je suis étonné qu'il n'ait pas été tué, j'étais vraiment choqué», a déclaré l'avocat de l'homme, David Krivit, à l’émission Denver7.

M. Hynes a demandé à parler à travers son avocat et a refusé de faire une entrevue.

Une vidéo témoigne de l'événement

La vidéo des caméras de sécurité du quai, obtenue par Denver7 à travers le Colorado Open Records Act, montre la victime traînée par le train, sur environ 10 mètres, jusqu'à ce que son corps frappe ce qui semble être une rampe pour fauteuil roulant.

La vitesse à laquelle il frappe la rampe déloge son corps de sous le tramway, comme la vidéo semble le montrer.

Selon le rapport de police de Denver, une ambulance a été appelée sur les lieux, et l’homme a été rapidement transporté à l'hôpital.

La victime a subi des fractures des côtes et de la colonne vertébrale, en plus d’un bras cassé, a déclaré son avocat lors de son entretien à l’émission Denver7.

La compagnie défend son chauffeur

Le porte-parole de RTD, Scott Reed, a déclaré que l'incident aurait pu être bien pire, sur la base de la vidéo et a déclaré que le conducteur du train n'a pas vu l’homme.

«Il était difficile pour l'opérateur de voir cela. C'est un mauvais angle de vue», a déclaré Reed dans une interview réalisée le mois dernier. Il ajoute cependant que «l'opérateur du train aurait pu utiliser les rétroviseurs un peu plus efficacement.»

Reed a refusé de discuter davantage de l'affaire, notant que la victime poursuit une plainte contre la compagnie RTD.

«Quant à votre question sur l'état de santé de M. Hynes, alors qu'il existe des dossiers médicaux qui pourraient répondre à vos questions, cette information est confidentielle dans le cadre de la réclamation», a déclaré Reed.

Les rapports du département de police de Denver fournis à l’émission Denver7 ne mentionnent pas de condition médicale menant à l'incident.

Krivit a déclaré que lui et son client respectent la compagnie RTD et veulent parvenir à un accord avec elle pour régler cette affaire. L’avocat a déclaré que le montant d'argent exigé, dans une demande livrée à RTD cette semaine, est confidentiel.

«Nous sommes heureux d'annoncer que M. Hynes a survécu à cet incident et qu'il est sur la voie de la guérison. Nous coopérons actuellement avec RTD dans le cadre de l'enquête sur cet événement effrayant, afin de déterminer exactement ce qui s'est passé et comment cela peut être évité. Nous travaillons également avec la compagnie pour régler les dommages médicaux et physiques de la victime et pour déterminer comment nous pouvons aider à améliorer la sécurité publique. Nous aurons plus d'informations et de détails pour vous plus tard», a conclu l'avocat de Hynes.