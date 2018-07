Une promenade de 50 millions de dollars délaissée

Après avoir essuyé son lot de critiques lors de son ouverture il y a un an, la Promenade Fleuve-Montagne à Montréal reste peu attrayante.

Malgré les 50 millions de dollars investis, l’endroit, qui relie le Vieux-Port au mont Royal, ne semble toujours pas intéresser les touristes.

Ce projet ambitieux annoncé en grande pompe par l’administration Coderre en 2017, qui se voulait un legs à l’occasion du 375e anniversaire de Montréal, a été la cible de nombreuses critiques avant même sa mise en chantier.

À l’époque, certaines personnes, dont l'actuelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, qualifiait ce parcours de banal et d'inachevé.

Un an plus tard, l’opinion du public demeure la même : la promenade n’est pas assez visible et manque de panache en plus de traverser les nombreux chantiers de construction dans le centre-ville.

Pour l’instant, une révision de l'allure du parcours n'est pas dans les plans de la Ville à court terme.

«Il y avait une enveloppe qui avait été dédiée à ce projet-là. Le 375e est terminé, donc non, ce n’est pas la volonté de l'administration de poursuivre dans la veine du projet Fleuve-Montagne», explique la conseillère du district Sainte-Marie, Sophie Mauzerolle.

«La promenade Fleuve-Montagne, c'est un peu la première épine dans le pied qui arrive dans la chaussure de Denis Coderre. Quiconque y retoucherait aujourd'hui pour essayer de relancer le projet, finalement, serait taxé de réinjecter de l'argent dans quelque chose qui a été mal pensé, mal considéré, mal planifié», rajoute Florent Michelot du département de science politique de l’Université du Québec à Montréal.

Selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, la programmation du parcours Fleuve-Montagne sera dévoilée sous peu.