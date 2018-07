Violente agression à Laval: «c’est extrêmement lâche!»

L’homme qui a été atteint par le violent coup de poing d’un pur inconnu à Laval en début de semaine, aurait-il été ciblé pour des raisons bien particulières?

Si on ne connaît pas le lien entre les deux individus, les policiers eux, doivent le connaître, assure Jean-François Brochu, expert en affaires policières en entrevue au Québec Matin.

«Peu importent les raisons derrière le voie de fait, «c’est extrêmement lâche, il n’y a rien qui justifie cela de frapper un individu par derrière», ajoute l’ex-sergent à la Sûreté du Québec.

Les images, très claires, pourraient certainement permettre aux proches de l’agresseur de bien l’identifier.

«Ils doivent faire leur devoir de citoyen et communiquer avec la police», demande M. Brochu.

Pourquoi l’homme a-t-il été ciblé de façon aussi précise par son agresseur? Y a-t-il eu une altercation auparavant? Pour le moment, il est impossible de répondre à ces questions.

«Fort probablement qu’ils ne se connaissaient pas. Mais ce geste-là est dirigé, c’est le genre de geste que l’on voit et qui a mené à des homicides involontaires. La victime pour le moment lutte pour sa vie. Advenant un décès, il s’agit d’un meurtre, minimalement un homicide involontaire», ajoute l’expert en qualifiant la gravité du voie de fait.

«Les conséquences sont dramatiques. N’oubliez pas que cette victime a une famille».

«Les caméras dans l’espace public peuvent aider les enquêteurs, policiers, et la population à régler des dossiers de violence gratuite. Merci aux caméras de surveillance», conclut Jean-François Brochu.

Rappel des faits

Lundi, un peu après 18 h, un homme de 46 ans se trouvait devant un commerce lorsque le suspect s’est approché par-derrière pour ensuite lui asséner un violent coup de poing.

L’agresseur a pris la fuite en courant, tandis que la victime a été transportée à l’hôpital dans un état critique. Deux jours après l’agression sauvage, l’homme se trouvait toujours entre la vie et la mort.

Le suspect recherché serait âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 1,83 mètre (6 pi) et pèse plus ou moins 82 kg (232 lb).

Au moment du crime, il portait un chandail à manches courtes noir avec les lettres «MFC» inscrites en blanc à l’avant.

Il était également vêtu d’un pantalon trois quarts de couleur noire et des espadrilles noires et blanches.

Toute information pouvant aider les enquêteurs à localiser le suspect recherché peut être transmise au 911 ou au 450 662-INFO (4636).