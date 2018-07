Violent coup de poing à Laval: de nouvelles images rendues publiques

De nouvelles images de la violente agression qui s’est déroulée à Laval lundi, et lors de laquelle un citoyen a violemment été frappé d’un seul coup de poing, ont été rendues publiques par les enquêteurs.

Trois jours après le crime, le suspect, qui a attaqué la victime alors qu’elle était de dos, est toujours activement recherché.

Des nouvelles photos permettent de mieux le voir pendant l’agression, et d’un autre angle.

«Monsieur était clairement visé, mais pour l’instant tous les mobiles sont toujours étudiés par les enquêteurs», a souligné Evelyne Boudreau de la police de Laval.

«Les enquêteurs des crimes majeurs de la police de Laval travaillent sur le dossier depuis lundi soir», a-t-elle ajouté.

Description

L’individu recherché serait âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 1,83 mètre (6 pi) et pèse plus ou moins 82 kg (232 lb).

Au moment du crime, il portait un chandail à manches courtes noir avec les lettres «MFC» inscrites en blanc à l’avant.

Il était également vêtu d’un pantalon trois quarts de couleur noire et des espadrilles noires et blanches.

La victime de l’agression de 46 ans, est toujours dans un état critique, mais on ne craint plus pour sa vie.

Rappel des faits

Lundi, un peu après 18 h, la victime se trouvait devant un commerce lorsque le suspect s’est approché par-derrière pour ensuite lui asséner un violent coup de poing.

L’agresseur a pris la fuite en courant.

Toute information pouvant aider les enquêteurs à localiser le suspect recherché peut être transmise au 911 ou au 450 662-INFO (4636).