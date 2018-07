Au moins 70 morts dans un attentat suicide au Pakistan

Le bilan de l'attentat suicide qui a frappé vendredi une réunion électorale à Mastung, au sud-ouest du Pakistan, a été revu en forte hausse à 70 morts, a indiqué à l'AFP le ministre régional de la Santé Faiz Kakar.

«70 corps se trouvent dans six hôpitaux différents et il y a plus de 120 blessés. Entre 15 et 20 se trouvent dans un état critique», a-t-il dit. Un précédent bilan faisait état de 33 morts.

Les deux responsables ont indiqué qu'il s'agissait d'un attentat-suicide.

L'attentat s'est produit à Mastung, à une quarantaine de kilomètres de la capitale du Baloutchistan, Quetta.

Selon le ministre de l'Intérieur de la province du Baloutchistan, Agha Umar Bungalzai, il a visé un rassemblement de l'homme politique Mir Siraj Raisani, qui est décédé.

«Il a succombé à ses blessures lors de son transfert vers Quetta», a-t-il dit. Il était candidat à un siège de député provincial sous l'étiquette du parti Baluchistan Awami Party (BAP).

M. Bungalzai a également fait état d'au moins 32 blessés.

Plus tôt dans la journée, une bombe cachée sur une moto avait explosé près de Bannu (nord-ouest) au passage du convoi d'un autre candidat aux élections, tuant 4 personnes et en blessant une quarantaine d'autres, selon la police.

L'homme politique visé, Akram Khan Durrani, représentant d'une coalition de partis religieux, le MMA, a survécu à l'attaque.

Un attentat-suicide revendiqué par les talibans pakistanais avait également visé mardi soir une réunion électorale du Awami National Party (ANP) à Peshawar (nord-ouest), tuant 22 personnes dont l'homme politique local Haroon Bilour, selon un nouveau bilan.