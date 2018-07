Des légumes du toit de l'épicerie directement dans votre panier

Un marchand IGA de l’arrondissement Saint-Laurent, à Montréal, a décidé de moderniser le toit de l’épicerie de manière assez originale.

Maintenant, il supporte un potager urbain permettant la culture d’une trentaine d’espèces de fruits et légumes. C’est le plus important potager urbain du genre au Canada.

À l’intérieur de l’épicerie, un comptoir explicatif avec une borne électronique permet de voir en direct des images vidéo du toit vert.

Il est alors possible de commander des produits qui seront immédiatement cueillis pour vous. Par la suite, un employé apportera rapidement votre commande au premier étage où vous pourrez la récupérer.

Les prix des aliments fraîchement récoltés sont très compétitifs avec ceux cueillis quelques jours plus tôt, présents sur les étalages.

«Nous les cueillons lorsqu’ils sont pleinement matures, ce qui affecte le goût. L'aliment sera plus sucré, plus goûteux et la texture sera meilleure», explique un des maraîchers responsable du projet, Tim Murphy.

Innover pour concurrencer

Ce concept permet à l’épicerie IGA de se démarquer dans le marché alimentaire québécois déjà hyper concurrentiel. Costco et Walmart ont, depuis quelques années, grugé 20% des parts des autres chaînes alimentaires. Et Amazon viendra bientôt s’ajouter à cette liste de nouveau joueur.

«L’innovation est au cœur de notre développement pour les prochaines années pour nous aider à être plus productif et, surtout, donner un meilleur service aux consommateurs», précise Carl Pichette, vice-président marketing de Sobeys. «Nous avons une borne ici, nous avons déjà un entrepôt automatisé où des robots font les commandes de nos marchands et nous faisons du commerce en ligne depuis plus de 20 ans pour IGA. Nous nous lançons aussi dans la robotisation dans quelques années au Québec», ajoute-t-il.

Cette initiative unique en Amérique du Nord de potager urbain sur un toit d’épicerie pourrait faire des petits éventuellement puisqu’elle fait la manchette jusqu’en Europe et en Asie.

Le nouvel «El Dorado» des start-ups technologiques

Le marché de l’alimentation se transforme et est devenu, au fil du temps, le nouvel «El Dorado» des start-ups du secteur technologique. Elles ont entrepris de profondément transformer votre expérience d’achat.