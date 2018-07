Des travaux préventifs sur un bâtiment en bois à Saguenay

Saguenay a appris de ses erreurs pour ce qui est question de l'entretien de ses bâtiments en bois. Des travaux d'entretien sont présentement réalisés sur le revêtement du plus récent aréna dans l’arrondissement de La Baie afin de la conserver le plus longtemps possible, seulement six ans après sa construction.

Depuis une quinzaine d'années, la Ville de Saguenay essaie dans la mesure du possible de construire ses bâtiments en bois afin d'encourager l'industrie régionale.

Puisqu'un bâtiment fait en bois nécessite un entretien particulier, des travaux s'effectuent sur la façade de bois côté sud du nouvel aréna de La Baie construit en 2012.

Les travaux, d'une valeur de 17 200 $, permettent à la Ville de ne pas répéter les mêmes erreurs qu'avec l'entretien du bois de certains de ses bureaux touristiques. Ce sont donc des mesures préventives.

Ces travaux d'entretien devraient permettre à l'aréna de garder sa façade en bon état pour les 10 prochaines années. Un nettoyage est également prévu aux deux ans afin d'éviter la pollution.

L'entretien devrait se terminer d'ici la semaine prochaine.