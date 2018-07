George Clooney quitte la Sardaigne après son accident de scooter

George Clooney se remet de ses blessures, après avoir été percuté par une Mercedes alors qu'il se rendait sur un tournage en Sardaigne. Jeudi, il a été photographié en train de monter dans un jet privé avec sa femme Amal Clooney, qui portait un des jumeaux du couple. L'acteur de 57 ans paraissait encore un peu frêle et avait besoin d'être aidé pour monter dans l'avion. Il était en Italie pour filmer la mini-série Catch-22.

Il a été brièvement hospitalisé, mardi, après l'accident qui a été capturé sur des caméras de surveillance. La star hollywoodienne a été projetée par-dessus son scooter et a atterri tête la première sur le pare-brise d'une autre voiture. Heureusement, il portait un casque à ce moment-là. Un représentant de la star a déclaré à Entertainment Tonight : « George a été soigné et est sorti d'un hôpital d'Olbia. Il se rétablit chez lui et ira bien ».

George Clooney et sa famille ont loué une maison en Sardaigne pour la durée du tournage. Il n'est pas clair s'il a terminé son travail sur la mini-série ou si le projet fait une pause pendant sa convalescence.

Le conducteur de la Mercedes a révélé qu'il était horrifié quand il s'est rendu compte qu'il avait frappé une star de cinéma. Le plombier Antonello Viglino a déclaré au journal italien Corriere della Sera qu'il n'avait pas vu George Clooney alors qu'il tournait pour se diriger vers un complexe résidentiel à cause du soleil qui l'aveuglait. « Je ne voyais rien, j'avais le soleil dans les yeux, a-t-il déclaré. Je commençais juste à tourner, je n'avais franchi qu'un petit peu la ligne blanche. Je suis en état de choc. Tout est arrivé en un instant. J'ai essayé de rester calme, j'avais peur qu'il se soit vraiment mal fait mal. Je n'aurais jamais pu imaginer que renverserais George Clooney. »