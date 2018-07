Kylie Jenner critiquée pour avoir percé les oreilles de sa fille de 5 mois

Kylie Jenner n'a pas caché grand chose de la vie de sa fille Stormi depuis sa naissance en février dernier, mais elle aurait peut-être dû.

Sur les réseaux sociaux, certains fans de la star l'ont ouvertement critiquée quand ils se sont aperçus qu'elle avait décidé de percer les oreilles du bébé, dans une vidéo où Stormi portait des petites boucles d'oreille.

«C'est ça les meilleurs bisous», avait écrit la jeune femme en légende d'une vidéo sur Snapchat et relayée sur Instagram, où on pouvait la voir embrasser sa fille.

THIS IS SO CUTE 7/11/18 Une publication partagée par Kylie Jenner (@kyliesnapchat) le 11 Juil. 2018 à 5 :45 PDT

«Je DÉTESTE quand je vois des enfants avec les oreilles percées. Pourquoi avoir envie de faire mal à un bébé ou un nourrisson ? Pourquoi leur faire quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément envie de faire eux-mêmes ? C'est horrible. Les gens qui suivent Khloe ou Kylie ne vont pas se poser de question et sans doute faire pareil avec leurs enfants», a écrit un internaute sur Twitter, tandis qu'un autre s'est énervé: «Mon Dieu, Stormi a moins de six mois et Kylie lui a déjà percé les oreilles. Ça devrait être interdit».

Il y a un mois, la demi-soeur de Kylie Jenner, Khloe Kardashian avait elle aussi été sous le feu des critiques quand elle avait révélé qu'elle avait fait la même chose à sa petite fille de 2 mois. Kim Kardashian, de son côté, avait été obligée de justifier ses choix parentaux quand ses fans l'avaient prise à partie pour avoir lissé les cheveux de sa fille North, âgée de 5 ans à peine.

«Elle voulait avoir les cheveux lisses alors je lui ai lissé les cheveux une fois», avait-elle expliqué au Hollywood Reporter.