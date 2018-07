Trois ans de plus pour Marc-André Fleury avec les Golden Knights

Après une première saison exceptionnelle dans l’uniforme des Golden Knights de Vegas, le Québécois Marc-André Fleury a été récompensé, devenant l’un des gardiens les mieux payés de la Ligue nationale de hockey (LNH), vendredi.

Fleury a ainsi accepté une prolongation de contrat de trois ans et touchera en moyenne 7 millions $ par année à compter de la saison 2019-2020. Lors de la prochaine campagne, il écoulera plutôt la dernière année de l’entente de quatre ans et 23 millions $ qu'il avait paraphée avec les Penguins de Pittsburgh en 2014.

Seulement trois autres gardiens auront un salaire annuel moyen plus élevé que Fleury lorsque cette prolongation de contrat entrera en vigueur, soit Carey Price, du Canadien de Montréal, Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, et Sergei Bobrovsky, des Blue Jackets de Columbus.

Aujourd’hui âgé de 33 ans, Fleury s’assure par ailleurs d’une certaine stabilité, lui qui a déjà manifesté son intérêt afin de passer plusieurs saisons avec les Golden Knights après une longue association avec les Penguins.

Statistiques impressionnantes

À Vegas, Fleury a mené les siens vers le titre de la section Pacifique et une participation à la finale de la Coupe Stanley. Il a présenté une fiche de 29-13-4 en saison régulière, une moyenne de buts alloués de 2,24 et un taux d'efficacité de ,927, obtenant au passage la 400e victoire de sa carrière.

En séries, l’athlète de Sorel a remporté 13 matchs, affichant étrangement des statistiques similaires qu’en saison, c'est-à-dire une moyenne de 2,24 et un taux de ,927. Il a surtout contribué à l’élimination, dans l’ordre, des Kings de Los Angeles, des Sharks de San Jose et des Jets de Winnipeg.

Fleury a déjà gagné la Coupe Stanley à trois reprises à Pittsburgh. Il compte maintenant trois ans de plus pour répéter l’exploit avec les Golden Knights, qui l’avaient sélectionné au repêchage d'expansion en juin 2017.

Les gardiens les mieux payés

Voici les gardiens les mieux rémunérés dans la Ligue nationale de hockey, considérant leur salaire annuel moyen pendant la durée de leur contrat:

-Carey Price, Canadien de Montréal – 10,5 M $ / année

-Henrik Lundqvist, Rangers de New York – 8,5 M $ / année

-Sergei Bobrovsky, Blue Jackets de Columbus – 7,425 M $ / année

-Marc-André Fleury, Golden Knights de Vegas – 7 M $ / année*

-Tuukka Rask, Bruins de Boston – 7 M $ / année

-Pekka Rinne, Predators de Nashville – 7 M $ / année

-Connor Hellebuyck, Jets de Winnipeg – 6,166 M $ / année

*À compter de la saison 2019-2020