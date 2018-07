Un chien meurt d’une intoxication à l’eau de mer

Un résident de la Floride a perdu son chien cette semaine, décédé d’une intoxication à l’eau de mer.

Chris Taylor avait décidé d’aller jouer avec O.G. son labrador de sept ans sur une plage de Tampa.

Le chien s’est amusé pendant plusieurs heures dans l’eau avant de rentrer chez lui.

C’est à ce moment qu’il a commencé à avoir des maux d’estomac et a reposé dans un état léthargique.

M.Taylor s’est décidé à emmener son compagnon à quatre pattes chez le vétérinaire mercredi car il ne mangeait plus.

Il était cependant déjà trop tard pour O.G.

«Je l’ai veillé toute la nuit et il convulsait. J’ai demandé au médecin s’il souffrait et il m’a dit qu’il pensait qu’il n’était plus avec nous», a expliqué le propriétaire du chien à CNN.

Selon des experts interrogés par CNN, l’ingestion d’importantes quantités d’eau de mer par les chiens peuvent causer des convulsions, des lésions cérébrales et de la déshydratation

«Les symptômes peuvent apparaitre graduellement. Et si les gens ne sont pas attentifs, les choses peuvent rapidement dégénérer», a fait savoir la docteure Katy Meyer des urgences vétérinaires de Tampa.

Elle conseille de ne pas rester plus de deux heures à la plage et de prendre des pauses toutes les 30 minutes avec un bol d’eau fraîche pour les animaux.