FEQ: un homme de 20 ans arrêté avec de faux billets de banque

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a procédé à deux arrestations, jeudi soir, dans le cadre du Festival d’été de Québec.

Une première arrestation est survenue dans le secteur du parc de la francophonie, soit au coin de la Grande Allée et de la rue d’Artigny. Un homme de 20 ans a été interpellé pour possession de monnaie contrefaite.

«Il a acheté une consommation avec de la monnaie contrefaite et a été interpellé par des agents de sécurité qui nous ont ensuite avisés. En collaboration avec eux, on a identifié l’individu et on l’a arrêté», indique Cyndi Paré, porte-parole au SPVQ.

Le suspect a été rencontré par les enquêteurs puis libéré par voie de sommation.

Les billets doivent être analysés par la Banque du Canada, afin de confirmer qu’ils sont bel et bien des faux.

Un autre individu, un homme de 30 ans cette fois-ci, a également été arrêté à l’intersection du boulevard René-Lévesque et la rue de la Chevrotière pour un mandat d’arrestation dont la nature n’a pas encore été dévoilée par le SPVQ.

«Un policier qui était affecté à la circulation a aperçu le suspect qui a traversé sans avoir attendu le signal pour piéton. Il l’a donc interpellé puis identifié et il s’est rendu compte qu’il était recherché sous mandat», indique Mme Paré.

Outre son arrestation, le suspect a reçu un constat d’infraction pour avoir traversé la rue sans avoir attendu le feu pour piéton.