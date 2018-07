Vanessa Pilon aurait-elle accouché?

L’animatrice Vanessa Pilon aurait-elle donné naissance à son premier enfant? C’est du moins ce que pourrait laisser croire sa dernière publication Instagram.

«Deux faces d’adultes responsables», a écrit la conjointe du chanteur Alex Nevsky, jeudi, sur le réseau social.

Deux faces d’adultes responsables. Une publication partagée par Vanessa Pilon (@vanpailong) le 12 Juil. 2018 à 3 :45 PDT

Vanessa Pilon aurait-elle partagé l'importante nouvelle avec ses fans sur le web?

«En route pour l’accouchement?», a alors demandé une internaute sous la publication Instagram.

«Bébé est sorti?», a ajouté une autre fan de l’animatrice.

La semaine dernière, l’animatrice avait publié une photo d’elle dans son plus simple appareil, ajoutant qu’elle était enceinte de 38 semaines.

«Trop chaud pour le peignage. Trop chaud pour l’habillage. #canicule #heatwave #38weekspregnant», avait écrit Vanessa Pilon.

Vanessa Pilon avait confirmé, quelques jours avant la Saint-Valentin, les rumeurs sur sa grossesse qui s’étaient ébruitées.

«On s’est aimé si fort qu’on a fait germer la vie! Depuis un peu plus de quatre mois, nous avons le cœur empli de joie et d’excitation. C’est la plus belle des nouvelles», avait-elle alors écrit.

L’amoureuse du coach de «La Voix» et «La Voix Junior» a ensuite révélé qu’elle attendait une petite fille.