C'est, aux yeux de plusieurs, l'image qui reflète le mieux l'idée qu'on se fait du paradis sur Terre: ces fameuses cabanes sur pilotis entourées d'eau cristalline dans un décor qui semble trop beau pour être vrai.

Si on associe souvent ce type d'hôtel à Bora Bora, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour dormir bercé par les vagues.

Voici 18 hôtels avec cabanes sur pilotis à faire rêver, selon le site JetSetter.

1. Four Seasons Bora Bora, Polynésie française. Rien de trop beau pour les clients de cet hôtel qui font leur arrivée à bord d'un yacht privé. Une fois sur place, vous pouvez demander à ce que vos repas soient livrés directement à votre cabane par canoë ou via les quais. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de votre confort sans jamais vous éloigner de l'eau.

2. Vivanta by Taj Coral Reef, Maldives. Cet hôtel à l'ambiance branchée et au service irréprochable comprend 62 villas sur la plage ou sur l'eau qui sont toutes équipées d'une douche pluie. Votre échelle privée vous permet de faire un saut dans le récit avant de remonter sur votre terrasse pour profiter du soleil.

3. Likuliku Lagoon Resort, Fidji. Le seul hôtel des îles Fidji à avoir des cabanes sur pilotis. Comme le complexe est réservé aux adultes, il s'agit d'un endroit de prédilection pour les amoureux en lune de miel.

4. Six Senses Laamu, Maldives. Cet hôtel de 97 villas luxueuses est situé dans l'île d'Olhuveli et est le seul complexe de l'atoll Laamu, au coeur de l'océan Indien. «Des dauphins nagent le long de la côte de l'hôtel», annonce le Six Senses Laamu sur son site Internet.

5. Angsana Ihuru, Maldives. Situé sur une petite île privée, cet hôtel est composé de petits bungalows modernes. Le récif corallien qui se trouve aux alentours permet aux clients d'admirer poissons-perroquets, tortues et requins à pointe noire.

6. Conrad Maldives Rangali Island. L'île sur laquelle sur trouve l'hôtel est reliée à deux autres îles, dont l'une par un pont piétonnier de 500 mètres de long. Le complexe est composé autant de villas sur la plage que de cabanes sur pilotis.

7. Constance Le Prince Maurice, Île Maurice. Les cabanes sur pilotis de cet hôtel construit sur la côte est de l'île sont équipées de piscines privées et de bains extérieurs qui combleront les désirs des plus romantiques. Les villas sont aménagées selon l'art Feng Shui.

8. Six Senses Ninh Van Bay, Vietnam. Il faut être patient pour rejoindre cet hôtel. Vous devez d'abord voler jusqu'au Vietnam avant de faire un transfert par auto, puis un autre par bateau. Une fois sur place, vous découvrirez les magnifiques villas construites parmi des massifs rocheux surplombant la mer de Chine méridionale.

9. InterContinental Bora Bora Resort Thalasso Spa, Polynésie française. Chacune des cabanes sur pilotis de cet hôtel offre non seulement une vue à couper le souffle sur le lagon couleur azur, mais aussi sur le mont Otemanu, qui est le point culminant de Bora Bora avec ses 727 mètres de hauteur. Le complexe a aussi de quoi satisfaire la fibre environnementaliste de certains clients alors qu'on utilise l'eau de la mer pour produire de l'électricité.

10. Sofitel Moorea la Ora Beach Resort, Tahiti, Polynésie française. «Rejoignez-nous pour un magnifique voyage dans le cadre magique de Moorea, l'île en forme de coeur, située à 30 minutes par ferry de l'île de Tahiti», annonce l'hôtel sur son site Internet. Inutile d'en dire plus. Profitez du paysage à partir de votre hamac, de votre baignoire et de votre douche pluie.

11. The St. Regis Bora Bora, Polynésie française. Les cabanes sur pilotis ont un petit plus dans cet hôtel: elles font un minimum de 1550 pieds carrés (les plus grandes en Polynésie française) et une partie du plancher est en verre pour vous laisser admirer l'eau sous vos pieds.

12. Diamonds Athuruga Beach & Water Villas All Inclusive, Maldives. Lits à baldaquin et douches à ciel ouvert font partie des équipements de cet hôtel où on promet que «chaque détail a été conçu avec soin pour que votre voyage soit inoubliable».

13. El Dorado Maroma by Karisma, Mexique. Cette fois, nul besoin de traverser l'océan. Ce complexe situé entre Cancún et Playa del Carmen et réservé aux adultes a 30 «plafitos» (cabanes sur pilotis) pour vous faire rêver. Ici aussi, il y a des planchers en verre, des douches extérieures et des échelles menant à la mer. Le design est toutefois différent des autres hôtels alors qu'on utilise des matériaux locaux comme du bois de la péninsule du Yucatan, du granit blanc mexicain et des feuilles de palmiers pour faire les toits.

14. Song Saa Private Island, Cambodge. Un lieu unique au coeur d'une forêt tropicale luxuriante. On a accordé une attention toute particulière au caractère écologique alors que les 27 villas ont été construites avec du bois échoué sur la plage et du bois recyclé de vieux bateaux de pêche. Le mobilier a quant à lui été fabriqué par des artisans locaux. Détendez-vous et partagez votre temps entre la piscine à débordement, le centre de yoga et les sites de plongée en apnée.

15. Pangkor Laut Resort, Malaisie. Ce complexe hôtelier comprenant 43 villas sur pilotis est situé sur une île privée de 300 acres.

16. Cocoa Island by COMO, Maldives. Vous n'avez aucune raison de quitter votre villa si vous séjournez dans cet hôtel puisqu'un majordome personnel s'occupe de combler vos moindres désirs et que vous pouvez faire livrer tous vos repas directement à votre bungalow. Les 33 cabanes sur pilotis (dont certaines sont faites sous la forme d'un bateau) ont un accès direct à l'eau vous permettant d'aller explorer le récif.

17. Cheval Blanc Randheli, Maldives. Ici, le luxe est partout! Les 46 villas arborent un mélange de style contemporain et traditionnel. Parmi les installations et services, on trouve notamment une piscine à débordement de 40 pieds, un hammam, un chauffeur d'hydravion et un salon de beauté Leonor Greyl.

18. Partk Hyatt Maldives Hadahaa. Cet hôtel des Maldives est un paradis pour les amateurs de plongée en apnée alors qu'on trouve une trentaine de sites aux alentours. La cinquantaine de bungalows ont des plafonds hauts et sont fenestrés du plancher au plafond.