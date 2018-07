Attention à votre consommation d'alcool en temps de canicule

Une nouvelle période caniculaire doit s’abattre sur Montréal à partir de demain et Éduc’alcool rappelle qu’il est important d’éviter de consommer de l’alcool lors des grandes chaleurs.

Comme l’alcool déshydrate et que notre corps se déshydrate plus rapidement en temps de grande chaleur, les effets d’une bière ou d’un verre de vin seront donc augmentés.

«Notre alcool est donc concentré davantage et il tape beaucoup plus fort à l’intérieur de notre organisme parce qu’il est dilué dans moins de liquide», précise le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy.

Il est primordial aussi d’éviter de boire de l’alcool lorsqu’on se retrouve sur une embarcation nautique ou sur le bord d’un lac ou d’une piscine.

«Parce que sur l’eau, un verre c’est l’équivalent de trois verres, indique M. Sacy. Autrement dit, tu prends une bière, tu viens d’en prendre trois, tu prends un verre de rosé, tu viens d’en prendre trois».

Éduc’alcool conseille de toujours alterner nos consommations et de boire un ou deux verres d’eau entre chaque verre d’alcool.

Lorsqu’il fait très chaud, il est impératif de bien s’hydrater en buvant de six à huit verres d’eau par jour et ne pas attendre d’avoir soif avant de boire. Il est recommandé aussi de se protéger de la chaleur, de se rafraîchir régulièrement et de limiter son exposition à la chaleur.