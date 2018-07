La Santé publique et Urgences-santé en mode veille

La Direction de la Santé publique et Urgences-santé sont en mode veille à l'approche de nouvelles journées de chaleur intense qui devraient frapper des régions du Québec.

«Ce n'est pas évident pour les paramédics de travailler dans ces conditions. On a eu une belle pratique si on peut le dire, la semaine passée. On est en mode veille de notre côté pour mettre tous les efforts et l'épaule à la roue. C'est important de rappeler aux gens d'appeler le 911 en cas d'urgence uniquement. On a eu un reccord d'appels qui datait de 2010. Si vous avez des questions médicales, composez le 811», rappelle Valérie Tremblay d'Urgences-santé.

Lors de la période de chaleur extrême qui a sévi pendant neuf jours, 70 personnes ont perdu la vie et ce nombre pourrait augmenter, craint la Santé publique. Une analyse plus approfondie pourrait faire en sorte que ce chiffre pourrait grimper en flèche.

«On n'écarte pas la possibilité que le bilan s'alourdisse, à l'issue des vérifications qu'on a faites», mentionne Jean-Nicolas Aubé de la direction de la Santé publique.

Selon nos informations, un bilan définitif des décès de la dernière canicule sera présenté par la Direction de la santé publique mardi.

De plus en plus souvent?

Cette situation pourrait se produire plus souvent au cours des prochaines années en raison du réchauffement climatique.

«Les prévisions pour le futur ne sont pas encourageantes, dépendamment naturellement si on atteint les objectifs de Paris ou pas. Si on dépasse les objectifs de Paris, il y aurait davantage de canicules meurtrières», note Alain Bourque, directeur général d’Ouranos

Une «mégacanicule»?

L’expert en climatologie affirme que la métropole pourrait ne pas échapper à une «mégacanicule».

«De voir un jour une mégacanicule qui dure 20 jours, avec des températures minimales de 22 et des températures maximales de 35 ou 40 degrés Celsius, il est fort probable qu'à Montréal, ça va se produire un jour. La question, c'est: est-ce qu'on va être prêt à faire face à cet événement?», affirme M. Bourque à la caméra de TVA Nouvelles.

La SOPFEU surveille de près la situation des feux de forêt avec le retour de la chaleur et du soleil.

«Avec la chaleur qui va s'en venir, c'est sûr que tout ce qu'il y a de combustible végétal au sol va s'assécher», prévient Marie-Louise Harvey de la SOPFEU.