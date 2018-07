Consommer du Xanax pour le plaisir

Le phénomène n’est pas nouveau, mais est en train de prendre de l’ampleur au Québec. Des jeunes consomment du Xanax, un anxiolytique, à des fins récréatives pour avoir un «buzz» et c’est risqué.

Le Xanax est un médicament d’ordonnance de la famille des triazolobenzodiazépines qui permet de diminuer l’anxiété. Il y a également du Xanax fabriqué dans des laboratoires clandestins et vendu sur le marché noir.

Depuis le début de l’année, il y a eu 14 interventions chez des mineurs intoxiqués alors que pour l’année 2017, il y en a eu seulement neuf.

La consommation du Xanax sans supervision d’un médecin ou d’un spécialiste peut-être risquée particulièrement chez les adolescents informe le pharmacien Jean-Yves Dionne.

«Ils sont jeunes, leur cerveau est en croissance et l'on ne connait pas l’impact dans les années à venir. Il y a un risque réel de dépendance où les gens en prennent quelques doses et le cerveau en demande d’autre, donc ils seront en sevrage et voudront en consommer plus», expose M. Dionne.

Le pharmacien explique que les adolescents prennent du Xanax pour être cool, avoir un certain «buzz». «Il y a un risque de toxicité en surdose et les enfants mélangent avec de l’alcool et/ou une autre drogue. Il y a eu des décès. En soi, la substance (le Xanax) n’est pas très dangereuse chez un adulte quand c’est bien encadré, mais chez les jeunes, ce n’est pas le cas.»

De plus, le Xanax acheté sur internet est un produit de contrefaçon, poursuit M. Dionne. «Qu’est-ce qu’on achète? Les jeunes veulent un «buzz», mais jouent leur santé à long terme et c’est ce qui est dangereux. Ils jouent à la roulette russe», appuie-t-il.