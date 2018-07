Deux attaques de requins en peu de temps sur une plage de Floride

Deux hommes de 17 et 30 ans soignent leurs blessures dans un hôpital après avoir été mordus par des requins, vendredi, à Fernandina Beach, au nord de Jacksonville en Floride.

Dustin Theobald faisait du surf en compagnie de son fils lorsque l’attaque est survenue.

«J’étais dans deux pieds d’eau, couché sur le ventre, lorsque j’ai senti quelque chose sur mon pied. J’ai tenté de le déprendre et c’est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ma main était sur sa tête. Je l’ai secoué à deux reprises et il a lâché prise», raconte-t-il à CNN de son lit d’hôpital.

M. Theobald n’a pas senti les effets de la blessure avant son arrivée à l’hôpital. «Je pense que des tendons sont endommagés. La coupure est assez profonde, c’est pratiquement 10 cm de haut en bas», explique-t-il.

Quelques instants plus tard, les services d’urgence floridiens ont répondu à un second appel après qu’un jeune de 17 ans eut été mordu à un pied en entrant dans une eau peu profonde.

Les autorités ont averti tous les baigneurs de sortir immédiatement de l’eau.

«Tout le monde criait qu’un requin avait mordu un baigneur et je me suis dit que je n’irais pas me baigner aujourd’hui», a affirmé Laura Zichi qui visitait le plan d’eau au moment de l’attaque.

Même s’il a été victime d’une attaque, ne pensez pas que M. Theobald va arrêter de surfer. Il entend continuer de pratiquer son activité lorsqu’il sera remis de sa blessure.