Les Québécois sont fous des petites voitures

Les Québécois raffolent encore des petites voitures même si les ventes de VUS ne cessent d’augmenter depuis les dernières années, révèle une analyse du «Journal de Montréal».

«Je m’attendais à voir plus de petits véhicules utilitaires sport (VUS). Même s’il y a plus d’utilitaires qui se vendent, ça ne semble pas être assez pour concurrencer les autos», remarque le chroniqueur automobile Benoit Charrette.

«Le Journal» a répertorié les véhicules les plus populaires dans chaque ville de la province à partir de données fournies par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) sur les immatriculations.

Il s’agit du nombre d’automobiles et de camions légers de promenade en circulation au 31 décembre 2017.

Civic au sommet

À l’échelle de l’Amérique du Nord, c’est le camion F-150 de Ford qui est le véhicule le plus populaire. Au Canada, il se vend ainsi deux fois plus de séries F de Ford que de Civic, mentionne Marc Bouchard, chroniqueur automobile.

Le Québec fait toutefois exception.

La Honda Civic vient en tête dans une grande partie des villes du Québec, suivie de près par la Toyota Corolla. De Montréal à Québec en passant par Sherbrooke, Gatineau, Trois-Rivières ou Drummondville, ces deux véhicules trônent en tête du palmarès.

La Civic est depuis plusieurs années la voiture la plus vendue de la province.

Certaines villes situées en région se démarquent: à Rouyn-Noranda, c’est le F-150 qui arrive en tête de peloton.

Il n’est pas non plus étonnant de voir la Corolla de Toyota, la Mazda 3 ou les Elantra et Accent de Hyundai suivre la Civic dans le palmarès, selon l’analyste automobile Marc Lachapelle.

«Ça fait très longtemps qu’on voit cette presque domination des voitures compactes et sous-compactes. On achète aussi plus de voitures de marques [asiatiques] qu’ailleurs au pays, que ce soit des Japonaises ou encore les Coréennes», dit-il.

Véhicules fiables

Les Québécois semblent se tourner vers des voitures fiables, pratiques et à bon prix. «La Civic et la Corolla sont des voitures qui ont des durées de vie plus longues que la moyenne. On peut encore voir des Civic 2001 sur la route, mais pas son équivalent de Ford, par exemple», souligne Antoine Joubert, chroniqueur auto.

Cette fiabilité peut expliquer sans doute pourquoi on ne retrouve pas encore les petits véhicules utilitaires sport (VUS) dans le haut du palmarès, même s’il s’agit des voitures les plus vendues depuis quelques années, estiment les chroniqueurs consultés par «Le Journal».

L’an dernier, les ventes de véhicules utilitaires sports sous-compactes au Québec, comme le CX-3 de Mazda ou le HR-V de Honda ont grimpé de 45 %, tandis que les ventes de petites voitures sous-compactes comme l’Accent de Hyundai ont baissé de 19 %.

«On va peut-être voir les changements dans quatre ou cinq ans, croit le chroniqueur automobile Jacques Deshaies. Les ventes actuelles ne sont vraiment pas en fonction de ce qu’on voit dans les chiffres des véhicules qui sont sur la route. Ford a même arrêté la production de voitures [pour ne faire que des camions].»

Voici le top 5 de 10 villes

Rouyn-Noranda

1377 Ford F-150

1293 Toyota Corolla

1266 Honda Civic

822 GMC Sierra

769 Mazda 3

Gatineau

10 656 Honda Civic

9 494 Toyota Corolla

5552 Mazda 3

4549 Hyundai Elantra

4016 Hyundai Accent

Montréal

45 647 Honda Civic

33 575 Toyota Corolla

23 770 Mazda 3

15 950 Hyundai Elantra

15 786 HONDA CR-V

Westmount

194 Mercedes-Benz C

188 Honda Civic

175 AUDI Q5

174 Subaru Outback

161 Toyota Corolla

Trois-Rivières

6063 Honda Civic

3614 Toyota Corolla

2873 Mazda 3

2344 Hyundai Accent

2317 Hyundai Elantra

Drummondville

2840 Honda Civic

2192 Toyota Corolla

1916 Mazda 3

1725 Hyundai Accent

1618 Hyundai Elantra

Sherbrooke

6510 Honda Civic

6007 Toyota Corolla

3266 Mazda 3

3030 Hyundai Accent

3029 Toyota Yaris

Québec

18 115 Honda Civic

17 889 Toyota Corolla

10 590 Mazda 3

9 512 Toyota Yaris

9 102 Hyundai Elantra

Saguenay

5272 Honda Civic

4599 Toyota Corolla

3717 Ford F-150

3334 Mazda 3

2025 Honda CR-V

Rimouski

1731 Honda Civic

1283 Toyota Corolla

1217 Mazda 3

916 Hyundai Elantra

853 Hyundai Accent

Palmarès des véhicules les plus populaires au Québec

1. Honda Civic | 301 214 véhicules

2. Toyota Corolla | 219 555 véhicules

3. Mazda 3 | 160 192 véhicules

4. Hyundai Elantra | 130 042 véhicules

5. Hyundai Accent | 123 863 véhicules

6. Toyota Yaris | 99 199 véhicules

7. Honda CR-V | 94 296 véhicules

8. Ford F150 | 91 809 véhicules

9. Dodge Grand Caravan | 81 994 véhicules

10. Ford Escape | 74 418 véhicules

On compte 4 752 408 véhicules immatriculés dont l’adresse du propriétaire est au Québec.

Et les voitures électriques?

Même si on parle beaucoup de l’intérêt des Québécois pour les voitures électriques, elles sont bien loin de se retrouver dans le palmarès des véhicules les plus populaires, soutient le chroniqueur automobile Benoit Charrette.

«Il y a beaucoup plus de battage médiatique autour des véhicules électriques que de gens qui vont réellement en acheter. La proportion la plus élevée de véhicules électriques est quand même au Québec. On parle de 1,1 % du parc automobile, mais ça ne représente rien dans la masse critique», explique M. Charrette.

L’industrie des véhicules électriques ou hybrides rechargeables n’en est qu’à ses premiers pas, et l’installation de bornes de recharge est toujours en cours, rappelle le chroniqueur.

La demande est cependant beaucoup plus forte au Québec qu’ailleurs en Amérique du Nord, mais la province reste un petit marché.

Les constructeurs ne vont donc pas chambouler leur chaîne d’approvisionnement pour les Québécois, insiste le chroniqueur.

Vraie passion pour le pick-up en région

Les véhicules pick-up Ford F-150 se retrouvent dans le haut du classement de plusieurs villes du Québec situées en région. C’est le cas notamment à Rouyn-Noranda et à Val-d’Or en Abitibi, à Roberval au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou encore à Amqui en Gaspésie et à Baie-Trinité sur la Côte-Nord.

«Ce n’est pas surprenant de voir en région la popularité du F-150 comme on le voit à Rouyn-Noranda. Les gens vont plus à la chasse, à la pêche, ils ont des quatre-roues, des motoneiges, ils ont des trucs à monter ou à tirer», précise-t-il.

On remarque également dans les palmarès de villes en région que des pick-up y apparaissent alors que l’on ne les retrouve pas en ville, comme le Chevrolet Silverado ou le Sierra de GMC.

Le pick-up est aussi plus populaire dans les réserves amérindiennes, démontrent les statistiques obtenues par «Le Journal».

Westmount, cas unique

Westmount, l’une des localités les plus aisées du Canada, est la seule ville au Québec à avoir une Mercedes-Benz au sommet de son palmarès. Dans le top 10, on retrouve aussi deux Audi, une Lexus et trois Subaru.

«Il y a plus de véhicules de luxe, puisque le salaire est plus élevé qu’ailleurs. Il faut aussi dire que les Mercedes ou les Audi sont plus souvent louées par des entreprises. Il se peut donc que ce soit des véhicules de fonction, de dirigeants ou de gens d’affaires», avance Benoit Charrette, chroniqueur auto.

Comment expliquer la popularité des Subaru?

Cette marque de voiture serait très appréciée des gens bien nantis, mais qui veulent néanmoins garder un profil bas, selon M. Charrette.

- Avec la collaboration de Philippe Langlois