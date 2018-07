Une araignée lui aurait transmis la bactérie mangeuse de chair

Quatorze chirurgies en 35 jours: la vie d’une mère de famille du Missouri a basculé après avoir été mordue par une araignée qui lui aurait transmise la bactérie mangeuse de chair.

«Si vous contractez cette maladie, votre vie ne sera jamais la même chose», lâche Tamara Owlsey, rencontrée par CNN. «J’ai tout perdu dans mon bras gauche, mon muscle pectoral gauche.»

Selon elle, c’est par une morsure qu’une araignée lui a transmis la bactérie mangeuse de chair le jour du Memorial Day, le 28 mai.

«On jouait à cache-cache et je suis tombée sur la plus grosse araignée que je n’ai jamais vue», raconte-t-elle.

Après la morsure, son bras gauche a rapidement enflé, devenant deux à trois fois plus gros que normal.

Cette bactérie pénètre par une blessure dans la peau et se répand rapidement dans l’organisme, entraînant fréquemment des amputations. LA maladie est mortelle dans le quart des cas.

«Des patients se sentent malades quand ils vont se coucher. Et le lendemain matin l’infection s’est répandue dans l’entièreté de leur bras ou de leur jambe», explique le Dr Dhaval Bhavsar, de l’Université du Kansas.

La femme se bat toujours contre la maladie et doit en même temps préparer sa convalescence.

«C’est très sérieux et ça fait très peur. C’est très prenant. Selon les docteurs, je ne serais plus en vie si j’avais attendu un peu plus longtemps avant d’aller les voir.»

Pour leur part, les médecins de l’Université du Kansas ne peuvent confirmer que la dangereuse bactérie a été transmise par un arachnide.