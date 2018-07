Une erreur dans le dossier de crédit qui coûte cher

Une erreur dans un dossier de crédit peut causer bien des désagréments, notamment vous priver d’un prêt qui autrement vous aurait été accordé.

C’est ce qui est arrivé à Robert, qui, en 2010, s’est associé à un ami afin de lancer une entreprise. Pour obtenir les fonds nécessaires au démarrage, Robert a obtenu un prêt et une marge de crédit auprès de son institution financière, mais a dû les cautionner personnellement.

Proposition de consommateur

Malheureusement, les affaires ne vont pas aussi bien que les deux associés l’auraient souhaité, et trois ans après ses débuts, l’entreprise ferme ses portes. Robert se retrouve seul responsable des dettes qu’il a cautionnées, soit un montant de 117 000 $. Bien qu’il gagne 4000$ net par mois, il ne peut assumer le remboursement d’une telle somme.

Après avoir consulté Jean Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, il opte pour une proposition de consommateur qui lui permettra de se tirer d’affaire. Une entente a été prise avec les créanciers selon laquelle il devra payer 36 000$ sur 60 mois, mais il réussit à rembourser le tout en 36 mois seulement.

Un pointage erroné

Le problème semblait donc réglé lorsque, un an et demi après la fin de la proposition, Robert essaye d’obtenir un prêt. Or, celui-ci lui est refusé. Il contacte à nouveau le syndic pour tenter de comprendre la situation.

« Après avoir consulté son dossier de crédit, nous avons constaté que son pointage était de 613 sur 900 – 900 étant la meilleure note – alors que la plupart des prêteurs exigent au moins un score de 660 pour délier les cordons de la bourse », mentionne Pierre Fortin, syndic autorisé en insolvabilité, président de Jean Fortin et Associés.

En parcourant la liste des créanciers, Robert constate toutefois que des erreurs se sont glissées dans son dossier de crédit. En effet, deux dettes qui faisaient partie de la proposition de consommateur n’ont pas été effacées par l’agence de crédit, alors qu’elles auraient dû l’être (une carte de crédit et la remise d’une voiture financée au créancier).

Le pointage grimpe!

Une fois ces erreurs corrigées, le pointage de Robert est passé à 757, ce qui est considéré comme très bon, et lui a permis d’obtenir finalement un prêt de son institution financière. « Les agences traitent des millions de données chaque année, il n’est donc pas surprenant que ce genre de situation puisse survenir.

« Je recommande de vérifier son dossier de crédit après une proposition ou une faillite, mais aussi tous les deux ans par la suite, et avant chaque demande de crédit importante », conseille Pierre Fortin. On évite ainsi les mauvaises surprises et on se donne aussi le temps nécessaire pour faire corriger les erreurs éventuelles.

Conseils

Voici les étapes à suivre pour vérifier et éventuellement corriger votre dossier de crédit :

- Obtenez votre dossier de crédit gratuitement en faisant la demande par la poste, par téléphone ou en personne, en contactant directement les agences de crédit (Equifax.ca et Transunion.ca). Il est préférable de se le procurer auprès des deux agences, car il peut y avoir des différences. Vous pouvez aussi le recevoir immédiatement en ligne au coût d’environ 25 $ et vous obtenez en prime votre pointage – un bon indicateur de la qualité de votre dossier de crédit – ce que vous n’aurez pas dans la version gratuite.

- Si vous constatez qu’une erreur s’est glissée dans votre dossier, par exemple une dette qui ne vous appartient pas, une mauvaise note de crédit alors que vous avez toujours payé les factures à temps, etc., remplissez le formulaire de demande de correction disponible sur le site des deux agences de crédit. Si vous êtes en mesure de prouver qu’il s’agit d’une erreur, les agences de crédit feront rapidement la correction.

- Le tableau ci-dessous vous aidera à évaluer le pointage de votre dossier de crédit :

Sommaire des pointages:

300-559 : Faible

560-659 : Moyen

660-724 : Bon

725-759 : Très bon

760+ : Excellent