Une septuagénaire disparue depuis jeudi à Québec

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population afin de retrouver une septuagénaire disparue depuis jeudi.

Rosalie Hervieux, 75 ans, a été vue pour la dernière fois alors qu’elle quittait l’hôpital de l’Hôtel-Dieu, vers 20 h 30. Elle a de la difficulté à se déplacer en raison d’une blessure à la hanche.

Mme Hervieux mesure 1 m 68 (5 pi 6 po) et pèse 91 kg (200 lb). Elle a les cheveux blancs et les yeux bleus vert. Elle est d’origine autochtone et parle français.

Toute personne ayant des informations qui pourraient permettre de retrouver Mme Hervieux peut les communiquer au 418 641-2447 ou au 1 888 641-2447.