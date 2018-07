À 5 ans, il s’organise des funérailles joyeuses

Alors qu’il sentait bien que son combat contre le cancer tirait à sa fin, un petit garçon a pris soin de préparer ses funérailles à son image.

Garrett Matthias, 5 ans, souffrait d’un cancer pédiatrique et il en est mort au début du mois de juillet. Mais l’enfant, qui habitait en Iowa, a tout fait pour que son service ne soit pas triste en laissant des consignes bien précises.

Il voulait que les gens se réunissent et qu’ils fêtent, parce qu’il n’aimait pas les funérailles», a résumé son père, Ryan. Le petit garçon, qui y avait déjà assisté dans le passé, trouvait que c’était triste et sombre et avait prévenu que les siennes seraient un «moment joyeux».

Cette célébration atypique s’est tenue samedi, à la résidence familiale. Cinq jeux gonflables – pour rappeler son âge, 5 ans -, une machine à barbe à papa et une thématique à la Batman ont entre autres donné le ton à la journée.

«Quand les médecins lui ont confirmé que son cancer aurait raison de lui, nous avons beaucoup parlé de la mort», a relaté sa mère, Emilie. À partir de là, ses parents ont consigné toutes ses demandes et dernières volontés par écrit, des notes dont ils se sont inspirés pour lui rendre un dernier hommage.

Le petit Garrett leur avait notamment exprimé qu’il voulait devenir un gorille à sa mort. «Tout ce qu’il voulait, il l’a eu», a confirmé son père.

«Mais vous savez, il nous manque tellement... On aurait tant aimé qu’il soit ici, avec nous, pour voir tout ce qui a été préparé pour lui», a confié sa mère, ajoutant que la journée avait eu une saveur «aigre-douce».

«Maintenant, on espère seulement que Garrett nous regardait de là-haut, et qu’il est heureux avec ce qu’il a vu.»

Le petit combattant, qui a eu son diagnostic mortel il y a seulement 9 mois, avait déjà fait parler de lui pour l’avis nécrologique qu’il avait rédigé, un texte touchant et inhabituel qui avait ému le monde entier.