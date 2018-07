Des casseurs pillent des commerces des Champs-Élysées

Une trentaine de jeunes ont cassé et pillé dimanche soir le Drugstore Publicis, un complexe commercial en haut des Champs-Élysées, à Paris, où des centaines de milliers de personnes fêtaient la victoire française à la Coupe du monde de football, a constaté un journaliste de l'AFP.

Ces jeunes, pour quelques-uns encagoulés, ont fait irruption dans le magasin de la célèbre avenue parisienne par une entrée située non sur les Champs-Élysées, mais avenue Marceau.

Ils en ressortaient rieurs, des bouteilles de vin ou de champagne sous le bras et se filmant avec des téléphones portables, tandis que les forces de l'ordre ripostaient à des jets de projectiles avec des gaz lacrymogènes, selon le journaliste de l'AFP.

Au bout de 15 à 20 minutes, ils ont été dispersés du côté de l'avenue Marceau par de fortes doses de gaz lacrymogène tirées par les forces de l'ordre, qui se sont ensuite employées à protéger l'entrée du magasin. Peu après, une vingtaine de jeunes sont rentrés dans le café du Drugstore côté Champs-Elysées cette fois, suscitant une nouvelle salve de gaz lacrymogène.

À proximité, un partisan des Bleus vêtu du maillot tricolore répétait «C'est pas ça la fête, c'est pas ça la fête», en pleurs.

Quelque 4000 policiers et gendarmes ont été mobilisés à Paris pour la finale et un large périmètre d'interdiction de la circulation des véhicules est en place jusqu'à 4H00 (02H00 GMT) lundi dans l'ouest et le centre de la capitale.