Des plants de huit pieds dans leur cour arrière

Un couple de Blainville a réussi à cultiver tout à fait légalement une petite, mais spectaculaire plantation de cannabis thérapeutique derrière son bungalow.

Dans la cour d’Amélie Chevalier et Ernst Jr St-Cyr à Blainville, en banlieue nord de Montréal, on ne compte que huit plants de pot. Et pourtant, leur taille est si impressionnante que le cabanon a pratiquement disparu derrière le feuillage.

«Je n’aurais jamais pensé que ça viendrait aussi gros», explique Mme Chevalier à propos de ses semis qui ont atteint environ 8 pieds de haut et 4 ou 5 pieds de circonférence.

Avec un bon pouce vert, les Canadiens de toutes les provinces, sauf du Québec et du Manitoba, pourront aussi avoir leur petite forêt dans leur cour tant qu’ils se limitent à quatre plants par résidence.

La culture à la maison du cannabis récréatif sera permise au Canada dès l’automne. Le Québec a toutefois choisi de l’interdire, mais la décision pourrait être contestée devant les tribunaux.

Or, les Québécois qui ont une prescription médicale, comme c’est le cas de Mme Chevalier, ont déjà le droit de faire pousser leur propre pot depuis 2016.

Mme Chevalier possède une prescription de cannabis thérapeutique pour des troubles anxieux et des humeurs dépressives pour lesquels elle prenait une médication aux nombreux effets indésirables. Elle a remplacé ces médicaments par le cannabis.

La Blainvilloise a préféré se tourner vers la culture à domicile plutôt qu’acheter à des producteurs autorisés.

«Le pot vendu par les producteurs autorisés est très onéreux, 9 à 10 $ le gramme», explique-t-elle.

Jardinier au passé criminel

Néophyte dans l’art de cultiver le cannabis, Amélie Chevalier peut compter sur l’expertise de son conjoint, Ernst Jr St-Cyr.

Ce dernier n’est pas un enfant de chœur. Son dossier criminel montre des condamnations en matière de vol qualifié, de voies de fait, d’introduction par effraction, de séquestration, d’extorsion, ainsi que de possession de drogue.

Manifestement passionné par la culture du cannabis, il nous a montré avec quel soin il s’occupait des plants.

Ernst Jr St-Cyr s’est d’abord identifié au «Journal de Montréal» comme étant le producteur responsable de la plantation. Sa conjointe a toutefois corrigé le tir en expliquant être la personne autorisée par Santé Canada à cultiver. Elle reconnaît que M. St-Cyr, qui a déjà fait pousser illégalement du cannabis, lui a cependant appris tous ses secrets de jardinier.

Selon la loi, une personne autorisée à faire pousser du cannabis médical ne peut avoir des antécédents judiciaires en matière de stupéfiants.

Santé Canada indique que seules les personnes enregistrées peuvent participer à la culture.

Respecter les voisins

Pour le moment, l’odeur des plants n’est pas spécialement forte, mais risque d’être plus intense lors de la période de floraison. Le couple est tenu de respecter les règlements municipaux qui interdisent les nuisances, ce qui peut inclure les odeurs.

La cour n’est pas fermée par une clôture, mais par une haie de cèdres. Santé Canada suggère, mais n’oblige pas, l’installation d’une clôture haute munie d’une barrière à verrouillage ou d’un système d’alarme.

Ottawa limite également la quantité de cannabis entreposé à domicile. Même si ses énormes plants risquent de donner une récolte abondante, Mme Chevalier, qui a une prescription calculée à 5 grammes de cannabis par jour, pourra conserver plus de 3750 grammes, assez pour l’approvisionner pour les deux prochaines années.

L’art de faire pousser du cannabis

1. L’important, ce n’est pas la taille

La qualité du cannabis n’est pas proportionnelle à la taille du plant. «Il existe des variétés qui peuvent monter jusqu’à 18 pieds, mais au Québec, on n’a pas le climat pour ça», souligne William Fournier, expert en horticulture et consultant auprès des producteurs de cannabis.

2. Bien choisir sa variété

Il existe des centaines de variétés de cannabis. Selon qu’on souhaite faire pousser à l’intérieur ou à l’extérieur, il est important de bien choisir le type de plant approprié.

«À l’extérieur, il faut choisir des variétés adaptées à notre courte saison», rappelle M. Fournier.

3. Extérieur ou intérieur?

«En extérieur, c’est un peu plus facile si la génétique est adaptée. En intérieur, l’environnement est plus contrôlé, mais c’est plus cher», explique le maître cultivateur José Dominguez, qui a remporté 43 prix dans des concours de cannabis.

À l’intérieur, il faut investir dans l’équipement pour contrôler la température et l’éclairage. Les associations de propriétaires d’immeuble sont particulièrement réfractaires à la culture à domicile, car un système mal conçu abîmera l’intérieur de la maison.

Pour la culture intérieure, le cycle de croissance est de trois à quatre mois. En extérieur, c’est une saison.

4. Arrosage équilibré

«Il faut avoir la bonne fréquence. On peut y aller avec le poids des pots. Si c’est lourd et rempli d’eau, il faut attendre», explique M. Fournier.

«Il est mieux d’arroser deux ou trois heures après l’ouverture des lumières ou du lever du soleil et éviter l’arrosage tard en soirée», ajoute M. Dominguez.

5. La coupe parfaite

«Il faut tailler et effeuiller les plantes si la densité est trop élevée. Idéalement, il faut capitaliser sur l’élongation des plantes qui peuvent, selon les variétés, doubler ou tripler en floraison», explique M. Fournier.

6. Le bon engrais

Il existe une approche organique avec compost et fumier. Si on opte pour des engrais synthétiques, M. Dominguez suggère d’utiliser des produits spécialisés de marques qui donnent des certifications d’analyse. «Les engrais pour plantes ornementales sont à éviter», dit-il.

7. Le bon stockage

Plusieurs personnes avec une prescription choisissent de faire pousser en extérieur, car les quantités de stockage permises par Santé Canada sont plus grandes que pour la culture intérieure. Par exemple, Mme Chevalier peut avoir jusqu’à 10 plants en extérieur, soit 3750 grammes, alors qu’à l’intérieur, elle aurait droit à 1125 grammes.

Pour entreposer le cannabis, M. Dominguez recommande des pots en verre, comme des pots Mason ou en acier inoxydable hermétique.

«Un peu comme le vin, on veut une température fraîche et stable. Au congélateur, les taux d’humidité sont moins stables et ça va continuer de sécher, donc je ne le recommande pas», dit-il.Interdit au Québec

Même si Ottawa autorisera la culture de quatre plants par résidence pour usage récréatif à compter du 17 octobre, le Québec est l’une des deux provinces (avec le Manitoba) qui interdiront la culture à domicile.

Le gouvernement fédéral a toutefois rappelé aux Québécois qu’ils peuvent tenter de contester la loi provinciale. Un débat sur les compétences provinciales et fédérales s’annonce au cours des prochains mois.

En cas d’infraction

Les Québécois qui contreviennent à la loi provinciale risquent une amende de 250 à 750 $. En cas de récidive, les montants peuvent doubler.

Mais comme le fédéral, responsable du Code criminel, autorise la culture, le contrevenant au niveau provincial n’aura pas de casier judiciaire.

«La personne pourra répondre par la négative aux questions généralement posées sur le passé criminel d’un individu dans les divers formulaires, explique Xavier Cormier-Lassonde, avocat en droit criminel qui a défendu plusieurs accusés dans des causes reliées à la possession de stupéfiant. De plus, il n’y aurait rien de visible aux douanes.»

«Cependant, un dossier de cour demeurerait visible, précise-t-il. Donc, un employeur, ou un journaliste, qui voudrait faire une enquête de mœurs sur cette personne pourrait quand même voir qu’elle a fait pousser du pot à la maison, en consultant le greffe», ajoute-t-il.

Le juge ne peut pas envoyer quelqu’un en prison en vertu de cette loi, ajoute Me Cormier. «Cependant, comme pour la plupart des amendes, le non-paiement de celles-ci pourrait avoir pour conséquence d’aller purger une peine de prison pour non-paiement.»

- Avec la collaboration de Marie-Christine Noël