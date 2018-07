Du camping dans un cimetière de Victoriaville

Des amateurs de punk rock auront droit à une double dose de frissons cet été alors qu’ils fêteront avec leurs groupes favoris dans un nouveau festival à Victoriaville pour ensuite aller dormir dans un cimetière.

Pour suivre la tradition des festivals punk rock où les visiteurs campent sur place, les organisateurs du premier festival Rock la Cauze transformeront un cimetière en terrain de camping.

«J’ai été surpris quand on m’a parlé de ça. C’est très original », commente Frédéric St-Pierre, de Laurierville, qui y conduira sa tente-roulotte, le 11 août.

Seul terrain disponible

Comme le nouveau festival se tiendra dans un quartier résidentiel de Victoriaville, le cimetière Saint-Joseph offrait le seul terrain pouvant accueillir 200 personnes pour camper.

Selon les organisateurs, il s’agirait d’une première au Québec.

Les visiteurs devront traverser les pierres tombales pour accéder au terrain de camping temporaire, situé au fond du cimetière. Le site se trouve à un kilomètre du festival et un service de navette transportera les amateurs de punk.

M. St-Pierre est rassuré de pouvoir consommer quelques bières durant l’événement sans craindre de devoir conduire après.

« Ça empêche bien des problèmes », souligne cet amateur de punk rock de 39 ans.

Mélissa Charron, 24 ans, ne pouvait pas se payer une chambre de motel. Comme elle n’est pas superstitieuse, elle dormira au cimetière dans une tente avec une amie.

« C’est spécial comme endroit », spécifie celle qui adore ce type d’événements.

Selon elle, les amateurs de punk rock ne sont pas des gens qui cherchent le trouble, même s’ils sont associés aux marginaux.

En 10 ans, elle n’a pratiquement jamais vu de grabuge. Le président de Rock la Cauze, Patrice Marcoux, assure que plusieurs agents de sécurité surveilleront le site du festival et le cimetière.

Autre surprise

Le nouveau festival comptera plusieurs têtes d’affiche, comme les groupes Pennywise, Reel Big Fish, Anti-Flag, Grimskunk, etc.

« Ce sont de bons gros bands. J’ai hâte de voir », lance Mélissa Charron.

Des hommages à Metallica et Pearl Jam sont aussi prévus, en plus d’accueillir des groupes locaux, comme The Hacked.