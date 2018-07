Les pays les plus sécuritaires à visiter

Le soleil, la plage, les attractions font assurément partie des critères de certains voyageurs lorsque vient le temps de choisir leur prochaine destination. Mais vous demandez-vous parfois si l'endroit où vous vous apprêtez à aller est sécuritaire?

La maison de recherche Gallup publie chaque année une enquête sur les pays les plus sécuritaires et les moins sécuritaires à travers le monde à partir du sentiment de sécurité que les gens ont de leur propre pays.

Voici donc la liste des pays les plus sécuritaires ainsi que leur «indice de loi et d'ordre» établi par Gallup en fonction de la confiance des citoyens en leur service de police local, leur sentiment de sécurité et l'incidence des vols et des agressions au cours de la dernière année:

Singapour: 97

Norvège: 93

Islande: 93

Finlande: 93

Ouzbékistan: 91

Hong Kong: 91

Suisse: 90

Canada: 90

Indonésie: 89

Danemark: 88

Slovénie: 88

Luxembourg: 88

Autriche: 88

Chine: 88

Pays-Bas: 88

Égypte: 88

Et ceux qui font moins bonne figure:

Bolivie: 61

Sierra Leone: 61

Botswana: 61

République dominicaine: 60

Mexique: 58

Afrique du Sud: 58

Libéria: 56

Gabon: 55

Soudan du Sud: 54

Afghanistan: 45

Venezuela: 44

Pour mener son enquête, Gallup a interrogé 148 000 personnes de 15 ans et plus de 142 pays.