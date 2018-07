Nouvelle canicule en vue sur Montréal

Le Québec vivra un deuxième épisode de chaleur avec une température pouvant atteindre 40 °C dans certaines régions dès dimanche.

Montréal se retrouvera en canicule avec une température de 30°C dimanche et de 32°C lundi, soit tout près du record de 1982 où il a fait 32,3°C. L’indice humidex pourrait atteindre 38°C.

Avertissements

Le mercure sera encore plus élevé dans les secteurs de Hemmingford, Huntingdon, Saint-Rémi, Soulanges, Valleyfield, Beauharnois et Vaudreuil, en Montérégie. Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur pour ces régions.

«La température dépassera 30°C dimanche et l’humidité sera importante, ce qui donnera en après-midi un indice humidex de 40°C. Lundi pourrait être tout aussi chaud et humide alors que dans la nuit de dimanche à lundi le mercure ne baissera qu’à près de 20°C», indique l’agence fédérale.

Les risques associés à la chaleur sont plus grands pour les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, les personnes souffrant de maladies chroniques et celles qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur, prévient Environnement Canada, qui rappelle l’importance de boire beaucoup d’eau et de rester au frais.